El escándalo estalló en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, luego de que un comerciante de origen chino, de 46 años y apellido Xidi, fuera acusado de abusar sexualmente de un nene de 11 años. Según las imágenes de las cámaras de seguridad del Supermercado ACE, ubicado en Tucumán al 2080, el hombre se acercó al menor que había ido a comprar un helado y comenzó a tocarlo. El registro muestra cómo el dueño del local lo manosea en la cabeza, el hombro y la espalda, para luego darle un golpe en la cola y apoyarse sobre él tomándolo de la cintura. El chico, visiblemente incómodo, intentaba zafarse de la situación mientras el agresor se reía.

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Tras conocerse el hecho, la madre del menor, identificada como Daiana, relató la angustia de su hijo al volver a casa y aseguró que el comerciante se negó a mostrar los videos cuando fueron a reclamarle. La mujer explicó que al ver las grabaciones pudieron constatar la agresión, lo que desató una ola de indignación en el barrio. Al enterarse de la situación, otros vecinos comenzaron a dialogar y descubrieron que habría más menores que habrían sufrido episodios similares con el mismo hombre. La familia formalizó la denuncia policial que terminó con la detención de Xidi, imputado por abuso sexual simple.

Furia vecinal: destrozos y saqueo

La indignación de la comunidad no tardó en transformarse en violencia. Durante la noche del jueves, un grupo de vecinos intentó ingresar al supermercado para linchar al dueño, pero se encontraron con un fuerte operativo policial que resguardó el lugar. Este viernes por la mañana, la tensión volvió a estallar cuando otra multitud se congregó frente al comercio para dejar pintadas amenazantes y prender fuego a unas ramas en la vereda. Minutos antes de las 11 de la mañana, los manifestantes forzaron una de las puertas y comenzaron a saquear el local, llevándose packs de bebidas, harina, fideos, Fernet y todo tipo de mercadería. Las impactantes escenas quedaron registradas por los móviles de televisión que cubrían la noticia.

La represión y el detenido

Ante el caos desatado por el saqueo, efectivos policiales arribaron rápidamente al lugar para intentar contener la situación. Según denunciaron los propios vecinos ante las cámaras, los oficiales comenzaron a reprimir a la multitud con disparos y gases cuando uno de los presentes arrojó una piedra. La intervención policial culminó con la detención del hombre que habría iniciado el ataque contra los uniformados. El comercio quedó completamente destruido y vacío, mientras la investigación por el presunto abuso sexual avanza en la justicia.