Caso Sofia Delgado: secuestraron un auto que fue visto el día de la desaparición de la chica

La desaparición de Sofía Delgado, la joven de 20 años que fue vista por última vez el 30 de octubre, cuando salió de su casa de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, avanzó en las últimas horas. Luego de que una pareja haya sido detenida este martes, se secuestró un auto de similares características al observado en imágenes de cámaras de seguridad frente al domicilio a la misma hora que desapareció.

Se trata de un Peugeot 308 de color gris, que fue encontrado este martes en un taller ubicado en la calle Corrientes al 100, del barrio San Sebastián de la localidad de Puerto General San Martín, localidad donde se activó por última vez su celular. El hallazgo, de acuerdo con lo que confirmaron las fuentes consultadas por Infobae, se produjo luego de que una persona, que sería conocida del hombre de 35 años detenido , se acercara a una comisaría de San Lorenzo y revelara que en un galpón suyo se encontraba el vehículo.

La semana pasada, el fiscal Carlos Ortigoza informó en una conferencia de prensa que el teléfono de Sofía registró actividad hasta las 23.20 del día de su desaparición. Días después, el fiscal ordenó una serie de allanamientos en busca de pistas para poder dar con su paradero. Hace algunas horas, como parte de uno de los allanamientos ordenados por el fiscal, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Pergamino arrestó a un hombre identificado como A.J.B. por el delito de desaparición de personas. Al mismo tiempo, fue aprehendida su mujer, M.L., de 29 años.

En la vivienda, ubicada sobre la calle General Paz, en la localidad de El Socorro, los agentes encontraron varios pendrives, discos rígidos, dos notebooks, la llave de un Peugeot y juguetes sexuales utilizados en la práctica de sadomasoquismo. Según las declaraciones de familiares y allegados, la joven desaparecida, aparentemente, había salido rumbo a un kiosco. Sin embargo, el fiscal indicó que esta información no fue corroborada.

La mamá de Sofía apuntó contra el intendente de Puerto General San Martín: "No viene a prestarnos apoyo"

Claudina, la mamá de Sofía Delgado, hizo referencia al secuestro del vehículo y evidenció su desesperación por conocer el paradero de su hija. "El fiscal Carlos Ortigoza me dijo que hay una auto, que lo encontraron en Puerto San Martín, que Puerto no da las cámaras. Todo está muy lento, están mirando, pedí un rastrillaje donde se apaga el teléfono y dice que no tiene sentido porque pueden ser muchos metros... ¿A mí que me importa? Rastrillá, si la Policía está de adorno acá. No jodamos", apuntó contra el accionar de las autoridades.

En ese sentido, apuntó contra el intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandis, por su escasa contención y la falta de respuestas. "El único intendente que no viene a prestarnos apoyo es el de Puerto. No sabemos si las cámaras de ahí las están mirando, el auto va para Puerto, aparece en Puerto. No está imputado, no le toman declaración... Nada. Hace 12 días que hay una persona desaparecida y el auto donde supuestamente la llevan, está ahí. ¿Vos te vas a tu casa tranquilo? ¿Qué tipo de Justicia estamos teniendo?", advirtió en declaraciones a la prensa.

A su vez, reveló que, desde el primer momento, "se dijo que Sofía se vinculaba con esta persona (el imputado). Ahora dicen que no lo pueden vincular, se dicen muchas cosas. Me parece ilógico que digan que no los pueden vincular cuando estamos diciendo que sí existía dicho vínculo con él. No sé por qué está detenido si no lo pueden vincular".

"Yo lo conocía por un apodo, Sofía hablaba de él, ella decía que lo conocía. Le decía 'el gordo'. Se presentó una tarjeta de crédito que tenía mi hija a nombre de él, o sea que conexión tenían y era él. Creo que él sabe donde está Sofía, si no creería eso no estaría acá, estaría en mi casa esperando que la Justicia actúe. Estoy casi segura que él sabe", afirmó sobre la relación entre el hombre de 35 años y su hija.

Asimismo, remarcó que "hay cosas, pero que no sirven", ya que "no hay nada seguro para hacer una imputación". Y cuestionó: "¿Cuándo nos van a llamar a nosotros para dejar en resguardo lo que necesiten para acelerar todos los procesos? Él (fiscal Ortigoza) dice que está trabajando, pero a mí no me alcanza. Como madre, necesito saber a dónde está Sofía".