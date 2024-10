Esquema Ponzi en San Pedro: imputaron y allanaron a dos sospechosos

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este sábado los domicilios de Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales sospechosos por llevar adelante el presunto esquema Ponzi en la ciudad bonaerense San Pedro. Ambos están imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada al promocionar un negocio en el que estaría involucrado casi el 20% de la población de esa ciudad.

Según trascendió, RainbowEX, que funcionaba a través de una entidad llamada Knight Consortium, prometía en redes sociales y grupos de Telegram retornos de hasta un 1% en dólares diarios, una promesa con la que atrajo a miles de pequeños ahorristas de esa localidad. La plataforma, que no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valroes (CNV) para operar, tuvo una gran expansión entre personas sin experiencia en estas inversiones financieras.

El esquema consistía en que los inversores compraran criptomonedas guiados por consejos de "traders" de Knight Consortium que recomendaban cuándo y en qué invertir. Los inversores, al ver las primeras ganancias, incentivaban a otros para sumarse: un mecanismo parecido al de las estafas piramidales denominadas Ponzi, donde las ganancias están atadas a que haya cada vez mayores participantes.

El propio juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, autorizó el pedido del fiscal Matías Di Lello de clausurar el sitio web de Knight Consortium, que al trascender mediáticamente la investigación decidió suspender el pago o el retiro de dinero a sus miles de inversores. De los allanamientos a los imputados Pardo y Liberatti, que fueron realizados por la División Antifraude de la PFA a pedido del juez Ruzo, todavía no trascendieron resultados.

Pardo, de 33 años, fue señalado en redes sociales por inversores como una de las figuras claves del emprendimiento. Fue quien tuvo un papel central durante un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio de mano de dos actores polacos contratos adrede para simular ser ejecutivos de Knight Consortium.

Fue el programador y especialista en Tecnología Maximiliano Firtman quien denunció el esquema Ponzi, en el que están involucrados al menos 20.000 vecinos de San Pedro y que -según él- tendría a sus principales ideólogos operando desde el exterior del país.

Qué dijo uno de los actores polacos que participó en un evento

Uno de los actores polacos, Filip Walcerz, habló de su participación en la gala que realizó Knight Consortium en el Hotel Emperador de Buenos Aires. “Nos dimos cuenta que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Maurycy y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”, dijo Walcerz en diálogo con Infobae.

Tanto él como Maurycy Lyczko posaron el pasado 21 de septiembre en ese hotel porteño como supuestos ejecutivos de Knight Consortium, una puesta en escena que tendría el objetivo de darle mayor verosimilitud al negocio y poder llegar a nuevos inversores. "Ninguno de nosotros se esconde y no tenemos nada que ocultar. Personalmente estoy devastado por toda esta situación. He vivido toda mi vida únicamente a través del arte, la música y el cine y nunca me he involucrado en nada más. Realmente quisiera que los argentinos supieran y entendieran que nosotros no estamos detrás de todo esto”, planteó el actor.