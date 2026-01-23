Yoga para la menopausia: posturas fáciles para el insomnio, el estrés y fortalecer los huesos.

Hay una rutina de yoga que es ideal para las mujeres que sufren menopausia. Este proceso hormonal trae grandes cambios hormonales y puede dar síntomas molestos, como insomnio, estrés, ansiedad, cambios de humor, huesos débiles, entre otros.

Lucía Martínez, experta en yoga, compartió una rutina muy breve y simple para todas aquellas mujeres que están transitando la menopausia y buscan un alivio. El yoga reduce el estrés y la ansiedad, gracias a sus técnicas de respiración y meditación, pero esto no es todo.

También combate el insomnio y mejora la calidad del sueño. Además, fortalece los huesos y mejora la densidad ósea, lo cual es crucial para prevenir la osteoporosis, algo muy común durante la menopausia. De igual manera, mejora la circulación sanguínea y la salud del corazón, reduciendo la presión arterial, y alivia síntomas físicos como la fatiga y los dolores musculares.

Rutina de yoga para las mujeres que transitan la menopausia

1. Paloma

Acostate en el suelo boca abajo, con una pierna estirada hacia atrás y la otra flexionada. Dejá que tu torso caiga totalmente sobre la pierna flexionada. Relajá tu cabeza entre tus brazos.

2. Liebre

Arrodillate en el suelo y dejá caer tu torso hacia adelante. Tu cabeza debe apoyarse sobre el piso, mientras tus brazos caen suavemente a los costados de tu cuerpo. Sentí cómo se relaja toda la columna vertebral.

3. Postura del niño

Quedate en la misma posición, arrodillada en el suelo. Dejá que tu torso caiga sobre tus muslos y apoyá la cabeza en el suelo, relajando las cervicales. Tus brazos deben caer suavemente hacia atrás.

4. Puente

Acostate boca ariba y elevá la pelvis, mientras tus dos pies permanecen separados al ancho de caderas y apoyados sobre el suelo. Tomate de las manos por debajo de tu cuerpo e intentá subir lo más que puedas.

5. Flexión hacia adelante

Ponete de pie, con las dos manos en las caderas, y llevá tu torso hacia adelante. Dejá que caiga totalmente hacia el suelo mientras tus piernas permanecen estiradas. Agarrate los brazos uno con el otro y dejá que tu cabeza caiga suave. Balanceate de un lado a otro.