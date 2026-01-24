Qué llevar en la valija ante una emergencia en el verano 2026, según médicos

En plena temporada del verano 2026 y con el entusiasmo propio de tomarse unas vacaciones para descansar, muchas veces las personas se olvidan que también es importante tener ciertos cuidados durante estos días de relajación.

De hecho, los médicos advierten que el cambio de entorno, el calor y las actividades al aire libre incrementan la posibilidad de sufrir complicaciones de salud. Por eso, armar la valija y sumar un botiquín puede marcar la diferencia ante una emergencia.

Ana Ávalos, jefa médica de UTIM y traslados de Vittal, sostiene que “contar con un botiquín adecuado y conocimientos básicos de primeros auxilios permite ganar tiempo clave hasta recibir atención profesional”. En ese sentido, el botiquín no es un accesorio más, sino un verdadero aliado durante el viaje.

“Estar preparados y actuar con sentido común permite disfrutar del verano con mayor tranquilidad y seguridad", agrega la profesional.

Elementos básicos para tener un botiquín de emergencia

Según la especialista, el botiquín ideal para vacaciones debe incluir, como mínimo:

Medicamentos básicos : analgésicos, antihistamínicos para reacciones alérgicas, antidiarreicos y fármacos para náuseas. Medicación adicional si se sufre de alguna enfermedad crónica.

: analgésicos, antihistamínicos para reacciones alérgicas, antidiarreicos y fármacos para náuseas. Medicación adicional si se sufre de alguna enfermedad crónica. Material de curación : gasas estériles, vendas, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes descartables.

: gasas estériles, vendas, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes descartables. Antisépticos : alcohol, agua oxigenada y solución salina para la limpieza de heridas.

: alcohol, agua oxigenada y solución salina para la limpieza de heridas. Instrumentos útiles : termómetro y, si es posible, tensiómetro para controlar signos vitales.

: termómetro y, si es posible, tensiómetro para controlar signos vitales. Prevención: protector solar y repelente de insectos.



Durante las vacaciones también es importante prestar atención al sistema digestivo y a cómo reacciona el organismo ante la ingesta de alimentos diferentes a los que se consumen habitualmente, ya que se pueden generar diarreas o náuseas.

En este sentido, Ávalos indica que, ante síntomas leves, reposo e hidratación con líquidos claros o suero oral suelen ser suficientes. Sin embargo, si la persona presenta fiebre alta, sangre en las heces o signos de deshidratación requiere atención profesional de inmediato.