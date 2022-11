Paro de médicos en los hospitales de CABA: exigen una reunión con Quirós

Después de ocho semanas, este martes los médicos residentes y concurrentes se movilizaron al Ministerio de Salud para exigir un aumen to de salarios y la incorporación inmediata de nuevos profesionales.

Continúa el paro de profesionales de la Salud en la Ciudad de Buenos Aires . Después de ocho semanas, este martes los médicos residentes y concurrentes se movilizarán hacia el obelisco para luego dirigirse hasta la sede del Ministerio de Salud. Entre sus reclamos se destacan el pedido por un "urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos" y la "incorporación inmediata" de nuevos profesionales.

Los trabajadores residentes y concurrentes, en conjunto con todos los sectores, incluida la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), empezaron a movilizarse hacia la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicado en Bolívar 1, para exigir una reunión con el titular de la cartera, Fernán Quirós.

"Seguimos sin obtener una respuesta por parte del ministro de Salud Fernán Quirós. Mandamos un pedido de reunión urgente, con propuestas alternativas pero no hemos obtenido respuesta", contó a Télam la jefa de residentes del Hospital Santojanni Belén Díaz, quien sostuvo que esta protesta constituye "un hecho histórico" ya que "por primera vez están convocando a movilizarse los tres gremios de salud". "Creo que es por la presión que estamos dando y el plan de lucha de ocho semanas", afirmó y expresó que continuarán reclamando por "290.000 pesos de salario en bruto, para llegar a tener 250.000 pesos en mano".

Paro y movilización de trabajadores de salud, residentes y concurrentes en CABA

Además, confirmó que en caso de no recibir novedades por parte del ministro de Salud de la Ciudad, los residentes "continuarán con el paro por tiempo indeterminado". "Que por lo menos nos convoquen a una reunión y nos den lo que queremos. No está la voluntad de dialogo del gobierno, quieren que levantemos la medida de fuerza pero no nos ofrecen nada", concluyó.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud porteño confirmaron a El Destape que en este momento están en diálogo con médicos y, al ser consultados sobre la posibilidad de una reunión, afirmaron: "avanzaremos seguramente en los próximos días".

Desde la cartera sanitaria porteña explicaron a este medio que la propuesta del Gobierno "trató de reforzar las bases para el cumplimiento de las normas ya establecidas". "Se propuso la siguiente escala salarial para residentes de primer año: $144.406, ya percibidos, en septiembre; $177.255 en octubre; $192.275 en noviembre y $197.281 en diciembre. De esta manera, se estimó un porcentaje de aumento del 96% anual en las remuneraciones brutas", afirmaron.

La residente de la Maternidad Sardá, Carina Goya, confirmó que en la movilización de este martes estarán presentes trabajadores de hospitales nacionales, como el Hospital Garrahan y el Hospital Posadas, y también confirmó su apoyo la Comisión Provincial de Residentes (CPR). A ellos se sumará también personal de Enfermería de CABA nucleado en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), que vienen reclamando el reconocimiento profesional como así también mejores condiciones salariales y laborales.