¿Leptospirosis en Tucumán?: confirmaron una tercera muerte por una extraña enfermedad

Según puntualizó el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, la tercera víctima mortal es una mujer de 70 años que estaba internada en el sanatorio privado en el que se produjeron los contagios. Hay otros tres casos bajo estudio.

El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó una tercera muerte por neumonía bilateral, el cuadro de salud que mantiene en vilo a la provincia, después de que se registrara un brote extraño por un virus o bacteria aún no identificado en una institución de salud privada. Las autoridades sanitarias investigan a otros tres casos sospechosos de personal de Salud que trabajaba en la misma clínica y que presenta síntomas.

Según puntualizó el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, la tercera víctima mortal es una mujer de 70 años que estaba internada en el sanatorio privado de San Miguel de Tucumán en el que se produjeron los contagios y que había sido intervenida por una operación de vesícula que tuvo complicaciones. La paciente estaba en estado grave con respiración respiratoria, según se precisó.

Medina Ruiz también informó que se detectaron tres nuevos casos sospechosos "de personal de la salud del sanatorio que tiene síntomas y que trabajaban en el mismo lugar donde se contagiaron" los otros seis detectados. Hasta el momento, se identificaron nueve personas afectadas por neumonía bilateral de origen desconocido en la clínica privada Luz Médica, de las cuales tres fallecieron.

El ministro de Salud tucumano informó que los nuevos tres pacientes se encuentran internados, pero ninguno hasta el momento está con respiración asistida.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán recibió las "muestras provenientes de Tucumán para llevar a cabo una ampliación diagnóstica" de los casos de neumonía de origen desconocido.



Según dijeron las autoridades sanitarias provinciales, los pacientes "ya fueron investigados para Covid, gripe, influenza A y B, hanta virus y un panel con FilmArray para descartar 25 gérmenes, dando negativo a todo esto".

El funcionario provincial pidió tranquilidad a la población y señaló que "la situación está bajo control, los pacientes están internados, aislados y existe un seguimiento estricto por parte de nuestros equipos en coordinación a los hospitales y sanatorios donde se encuentran".

Remarcó, asimismo, que "las muestras tomadas ya fueron enviadas al Malbrán y estamos a la espera de los resultados. Es muy probable que antes del fin de semana tengamos alguna respuesta, y si está antes lo informaremos".

Cómo se transmite la extraña enfermedad

Si bien todavía no hay información concreta sobre la causa del brote, el presidente del Colegio Médico de Tucumán, Héctor Sale, destacó que "no se trataría de una enfermedad que provoque una transmisión de persona a persona, por el hecho de que los contactos estrechos de estos pacientes no tienen síntomas".

También enfatizó, a través de un comunicado, que "ven con preocupación la generación de este brote de una enfermedad infecciosa, que aún no ha sido identificada y que surge de una institución privada, habiendo afectado a seis profesionales que forman parte de la salud".

Con información de Télam