La ANMAT prohibió una conocida marca de galletas marineras y dos aceites de oliva falsificados

Los tres productos fueron sancionados por ya que no cumplir con la normativa vigente. El organismo frenó también la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de un gel facial inyectable.

A través de diversas disposiciones publicadas durante las primeras horas de este martes en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio argentino de dos marcas falsificadas de aceite de oliva (una de ellas muy reconocida), una marca de galletitas marineras y un gel facial inyectable.

En primer lugar, mediante la disposición 6758/2022, frente a una serie de denuncias realizadas por consumidores ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), se decidió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización de los productos "Marineras 5 cereales Maíz, Salvado, Centeno y Algrarroba", "Galletas Tradicionales con Maíz" y "Galletas Tradicionales Marineras sin sal agregada", todas de marca NS, ya que no cumplían con la normativa vigente.

En la misma línea, sobre el final de la resolución, se decide prohibir su elaboración y comercialización en todo el territorio de todos los productos elaborados por "GREENCOOK S.A” y/o “Servicios Logísticos Copérnico S.R.L" debido a que el establecimiento donde se lleva a cabo su producción "no cumple con las condiciones higiénico sanitarias" y "por carecer de registros sanitarios" son ilegales.

Imágenes de otros productos ahora prohibidos elaborados por Greencook S.A.

Por su parte, mediante la disposición 6759/2022, el ente nacional prohibió en todo el país la fabricación, venta y distribución del produco "Aceite de Oliva Virgen Extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml (botella), RNPA Nº 18-008914, C5-204603 - Vto. NOV – 2023, Elaborado y Fraccionado por RNE N° 025-18000699, San Juan, Argentina, Para Agro Aceitunera S.A., RNE N° 12000041, Espectación F de Avila S/N, Aimogasta, La Rioja, Argentina".

En este caso particular, la decisión se tomó luego de que un usuario tuvo síntomas gastrointestinales tras ingerir el producto y ante la consulta al servicio de atención al cliente de la firma Agro Aceitunera SA le informaron que se trataba de un producto falsificado. ¿Cómo reconocerlo? Según la marca, las diferencias son varias en el producto investigado: el capuchón que protege la tapa del envase es liso, con el logo dorado estampado e ilegible y que la etiqueta frontal es opaca con el logo impreso digitalmente en color marrón oscuro (características no propias al producto original). Además, el lote indicado no condice con ninguno de los de la empresa.

"Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República", expresan en el comunicado. Además, al estar falsificado, carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado.

La comparativa:

Por su parte, en la disposición 6760/2022, ANMAT informó que un profesional de la salud reportó diversas unidades del producto Juvederm Voluma con sospecha falsificación. Al realizarse una consulta al laboratorio elaborador Allergan, se confirmó la falses de los productos. Frente a esto, determinan prohibir el uso, comercialización y distribución en el territorio del producto "Juvederm Voluma with lidocaine, 2 X 1 mL Injectable Gel, LOT VB20A90720, (fabricación) 2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 96637JR, ALLERGAN".