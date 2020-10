Enfermeros y enfermeras movilizarán este jueves a la jefatura de Gobierno porteña, en Parque Patricios, para reclamar la inclusión de su trabajo en la lista de profesionales de la salud, algo que implica más derechos y una mejora salarial importante para los licenciados. Acamparán allí desde las 11 de la mañana y definirán, en asamblea, cuánto tiempo durará la permanencia. Aclararon que no descartan que algunos decidan encadenarse pero explicaron que todo se definirá sobre la marcha. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que están abiertos al diálogo y que buscan no diferenciar una misma tarea, motivo por el cual no avanzan en modificar los escalafones.

Para explicarlo de forma simple, el sistema de salud porteño tiene dos categorías: la profesional (donde ingresan personas con formación universitaria o de más de cinco años) y la general (hasta título terciario). La enfermería cuenta con tres tipos de trabajadores: auxiliares, técnicos profesionales y licenciados. Estos últimos, por ley, entrarían dentro del grupo de profesionales, con mejores condiciones y salarios. Para no dividir al personal, porque “todos hacen las mismas tareas”, según el ministerio de Salud, igualan para abajo. En vez de generar un ámbito más amigable para todos, o para los alcanzados por la legislación, dejan a todos donde están.

“En el sistema público tenemos cerca de 10 mil enfermeros, de los cuales unos 3500 son licenciados, y el resto son profesionales o auxiliares”, dijeron desde Salud a El Destape. Son declaraciones que el ministro Fernán Quirós hizo sobre el tema. “Los licenciados realizan una carrera universitaria de 5 años, a diferencia de los profesionales, que es de 3 años. Sin embargo, los dos grupos hacen la misma tarea. De manera que nosotros no estamos de acuerdo en dividir a la enfermería en dos grupos, uno que tenga una relación laboral y otro que tenga otra”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre ésto, enfatizaron: “El cambiar de carrera a un grupo de enfermeros es tener dos condiciones laborales para la misma tarea. Creemos que lo mejor es discutir con los enfermeros, cuáles son las condiciones laborales que consideran que tiene que tener”. Y recordaron que en 2019 el Gobierno de la Ciudad creó una carrera especial para enfermería y otros profesionales de la salud “con el objetivo de incluir a todos los trabajadores bajo las mismas condiciones laborales. Aquellos que completaron la licenciatura, reciben un plus o remuneración diferenciada”.

Además, aseguraron estar “absolutamente abiertos al diálogo” y propusieron “discutir las condiciones laborales de la carrera de enfermería y otras profesiones sanitarias que tenemos en el Gobierno de la Ciudad. Siempre dentro de un escalafón donde todos los enfermeros tengan condiciones similares, con la diferencia de que cada uno tenga el ingreso que le corresponda según el perfil que tiene”.

Esta explicación no fue bien recibida por los licenciados en enfermería, a quienes no dejó conforme. Héctor Ortiz, secretario general de ATE en el Hospital Durand y Pedro Elizalde puntualizó los reclamos: inclusión a la ley 6035 – la del listado de profesionales de la salud -, recomposición salarial, pase a planta permanente de los contratados y la creación de Comisiones de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en los hospitales.

Ortiz detalló a El Destape que “en el sector salud hay dos escalafones, el profesional y el general. En el segundo están los que tienen título primario, secundario o nivel terciario. En el primero están todos los que tienen título universitario. Los licenciados de enfermería tenemos título universitario, no entiendo cuál es el razonamiento que utilizan, ¿por qué no estamos en el escalafón profesional?” Esta modificación, sostuvo, implica un reconocimiento al esfuerzo por la formación y también un reconocimiento salarial porque hay una diferencia de $20.000 entre un licenciado de la carrera profesional y uno de la general. Además, advirtió que no son 3.500 trabajadores en esta situación sino entre 4.500 y 5.000.

En el caso puntual de enfermería, hay tres niveles a considerar: el auxiliar, el técnico profesional y el licenciado. El primero, dijo, se obtiene con un curso de un año, el segundo con tres años y el último son cinco años con título universitario. “El razonamiento que están planteando me parece una payasada para no reconocer el esfuerzo, el estudio” y formación de los trabajadores. “Vamos a insistir hasta que este gobierno nos deje de discriminar. No puede ser que un trabajador esté ganando 32 o 35 mil pesos. Un licenciado recién ingresado gana entre 35 y 37 mil. Sentimos mucha bronca”, dijo.

El licenciado en enfermería aseguró que la postura oficialista “es un pretexto para no pasarnos al nivel profesional porque les generaríamos un problema. Son cuestiones que se arreglan en oficinas privadas para que no estemos” presentes en la discusión.

Por eso, este jueves acamparán frente a la Jefatura de Gobierno y harán una asamblea para analizar los pasos a seguir. “Puede haber compañeros que quieren tener actividad como encadenarse, lo vemos en el momento pero en principio vamos a acampar”, alertó.

Frente a esta postura, esta mañana, en conferencia de prensa, Fernán Quirós volvió con su argumento del diálogo. En FM La Patriada le consultaron sobre las protestas y el funcionario aseguró que charlarán con todos “para ver cómo encontrar un espacio de desarrollo donde la enfermería se sienta respetada, reconocida y que pueda alcanzar los objetivos que tienen, como todos los trabajadores, dentro de las restricciones y la realidad que tenemos en este momento tan difícil”.

La ley en disputa

En 2018 se sancionó la ley 6035 de profesionales de la salud. En el listado, vigente en el artículo 6º, se incluye a los médicos, odontólogos, licenciados en obstetricia y obstétricas, bioquímicos, licenciados en bioquímica, farmacéuticos, física médica, psicología, psicopedagogía, musicoterapeutas, terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajo social y servicio social, veterinarios, antropólogos, sociólogos, licenciados en biología, en ciencias de la educación, en sistemas de información para la salud, en estadísticas para la salud y ciencias de la comunicación.

Como ven, una lista larga de 24 profesiones. En ningún punto están los licenciados en enfermería. Según el artículo 8º de la norma, el Jefe de Gobierno podrá, a propuesta del Ministerio de Salud en consulta con asociaciones sindicales, incluir otras profesiones con título universitario “de acuerdo a las prioridades fijadas por la política sanitaria”.

Para conocer la letra chica, la ley se puede leer acá pero, entre varias de las cosas que plantea, está una lista de derechos que aplican para los comprendidos en la normativa. Éstos son: condiciones dignas y equitativas de labor; libertad de expresión, política, sindical y religiosa y todas aquellas garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; desarrollarse y avanzar en la Carrera Profesional en igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de etnias, género, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

También estipula una retribución acorde al nivel de desarrollo alcanzado en la Carrera, nivel escalafonario, a la función efectivamente desempeñada y a la eficiencia en el desempeño de las mismas; derecho a la salud y seguridad en el trabajo; un régimen de licencias de conformidad con lo establecido en la presente ley y los convenios colectivos de trabajo; la capacitación profesional; provisión de uniformes, elementos y equipos de trabajo --en los casos que así corresponda- conforme lo que se determine por vía reglamentaria o por directivas emanadas de las Comisiones Mixtas de Salud Laboral que se establezcan por convenciones colectivas de trabajo; ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos por el régimen disciplinario; obtener la revisión judicial de las decisiones adoptadas por la Administración a través de las acciones o recursos contencioso-administrativos reglados por la legislación respectiva.

Por otro lado, se especifica la estabilidad en el empleo en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la presente ley para su reconocimiento y conservación; la libre agremiación; la participación en la reglamentación de sus condiciones de empleo por vía de la negociación colectiva a través de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, con ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad, de conformidad con las leyes que reglamentan su reconocimiento y ejercicio.

Y, finalmente, la participación en calidad de veedores nominados por las organizaciones sindicales representativas, en los términos definidos en el inciso anterior, en los procedimientos de evaluación de desempeño, calificaciones y cuestiones disciplinarias, de conformidad con lo que establezca esta ley, su reglamentación y el convenio colectivo de trabajo; derecho a la información económica y técnica y en general de todas aquellas cuestiones que hagan al funcionamiento del sector público de la salud de esta Ciudad.