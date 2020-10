El sueño es vida: ¿qué pasa si no duermo? ¿Qué pasa si no duermo? Seguro muchas veces has dormido poco y pensás que no sucederá nada con tu salud. Te equivocás, el sueño es muy importante y hoy te diremos por qué.

20 de octubre, 2020 | 06.59 De acuerdo a la Academia Americana de Medicina del Sueño, el 30% de los adultos presenta algún síntoma de insomnio. Los problemas de sueño son una de las principales causas de consulta psicológica. Sí, no sos el único preguntándose qué pasa si no duermo. ¿Por qué sube el dólar? Todos creemos que dormir bien es importante. Incluso, disfrutamos y nos sentimos revitalizados tras una buena noche de sueño, así como conocemos la sensación de cansancio por una mala noche de sueño. En este artículo, vas a descubrir lo que pasa en tu cuerpo mientras dormís, cuántas horas de sueño necesitamos, y muchas cosas más. Seguí leyendo para conocer por qué es importante dormir. ¿Por qué es importante dormir? Una pregunta que seguro escuchaste o vos mismo hiciste alguna vez es ¿por qué es importante dormir? No dormir bien o durante suficiente tiempo puede tener efectos negativos en tu salud física y mental. Por eso, tenés que tratar de dormir lo suficiente y mantener un horario de sueño saludable. Así, vas a poder disfrutar de los beneficios de una buena noche de sueño. Pero, no solo importa la cantidad de tiempo que dormimos, sino que también es importante la calidad del sueño. Si tu sueño es interrumpido o entrecortado, puede que tus etapas del sueño no duren lo necesario o te despiertes en el medio de una sin completar el ciclo. ¿Qué pasa si no duermo bien? La hacemos simple. Tu descanso y cómo vas a funcionar al día siguiente va a depender del tiempo total que hayas dormido y cuánto duraron las diferentes etapas del sueño. ¿Qué sucede cuando dormimos? A diferencia de lo que muchos creen, el sueño es un proceso activo. Si pensamos en el cuerpo como una fábrica, el sueño sería el turno nocturno. Durante la noche, el cerebro procesa todo lo que viste, escuchaste y aprendiste a lo largo del día. El sistema inmunológico también se fortalece mientras dormís. Esto causa que el metabolismo se regule y las células dañadas sean reparadas en cuanto vos estás descansando. El turno nocturno debe además recuperar al organismo de las actividades del día, recargar el corazón y el sistema cardiovascular para el día siguiente. Al dormir, también liberas desechos metabólicos producidos durante el día. Sin descanso suficiente, tu cuerpo va acumulando basura. Durante la noche el cuerpo atraviesa dos fases recurrentes del sueño. Una se llama REM (movimiento ocular rápido) y la otra No REM. COMPARTIR: Ahora, vamos a la parte más técnica. Durante la noche, el cuerpo atraviesa dos fases recurrentes del sueño. Una se llama REM (movimiento ocular rápido), y la otra NREM (sin movimiento ocular rápido o no REM). Las dos fases son fundamentales para distintas funciones del cuerpo. Un ejemplo de esto es la hormona somatotrópica (GH), que es fundamental para el crecimiento. Esta hormona solo se libera en la última etapa del sueño NREM. Es por todo esto que el sueño de alta calidad aumenta la producción de la vigilia, del día siguiente. No solo ello, sino que esto repercute en un aumento de la calidad de su vida. Si bien ya empezamos a responder la pregunta qué pasa si no duermo, ahora vamos a profundizar en la cantidad de tiempo de sueño necesaria. También, ampliaremos sobre los aspectos negativos de los malos hábitos del sueño. ¿Por qué? Porque con el ritmo de vida actual, muchas personas no duermen el tiempo que su cuerpo necesita. No vas a creer todos los efectos que dormir mal puede tener en tu vida. ¿Cuántas horas necesitamos dormir? ¿Por qué? La cantidad de horas de sueño que una persona necesita cada día varía con la edad. De acuerdo a la National Sleep Foundation, estos son los tiempos necesarios: Los recién nacidos, 0-3 meses, necesitan entre 14 y 17 horas

Los bebés de 4 a 11 meses necesitan de 12 a 15 horas

Los niños entre 1 y 2 años necesitan de 11 a 14 horas

Los niños de 3 a 5 años necesitan entre 10 y 13 horas

Los niños de 6 a 13 años necesitan de 9 a 11 horas

Los adolescentes, entre 14 y 17 años, necesitan de 8 a 10 horas

Los adultos de 18 a 64 necesitan entre 7 y 9 horas

Los adultos mayores, de más de 65 años, necesitan entre 7 y 8 horas. Los adultos mayores representan un caso especial. Ellos necesitan casi la misma cantidad de sueño que otros adultos, pero tienen un sueño más liviano y por períodos de tiempo más cortos que personas más jóvenes. ¿Qué pasa si duermo poco? Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, el sueño insuficiente o inadecuado afecta negativamente la salud de muchas maneras. La falta de sueño puede, por ejemplo, alterar tu estado de ánimo y tu rendimiento. La falta de sueño puede alterar tu estado de ánimo y tu rendimiento. También hacer que te sientas irritable, deprimido o ansioso. COMPARTIR: Dormir mal puede hacer que te sientas irritable, deprimido o ansioso. Además, también dificulta tu concentración durante tus tareas diarias. Si manejás con sueño o te dormís mientras trabajás, esto representa un peligro para tu seguridad y la de otros. Los problemas digestivos también son muy comunes entre personas con una mala calidad del sueño. Esta es una de las razones más comunes por la que las personas faltan al trabajo. La mala calidad del sueño también debilita el sistema inmunológico. Entonces, las personas que no duermen lo suficiente son más susceptibles a las enfermedades. Diversos estudios señalan que el cáncer es otro trastorno que se relaciona con la mala calidad del sueño. Las personas que trabajan en horarios inusuales y cambian constantemente sus horas de sueño, pueden mostrar un mayor riesgo de ciertos tipos de cánceres. Qué pasa si no duermo puede ser una pregunta recurrente, pero a la que no le damos la atención necesaria. Muchas veces, la falta de sueño es consecuencia de un trastorno del sueño. Una condición que puede acarrear otros problemas más severos. Quienes sufren apnea del sueño, por ejemplo, experimentan pausas repetidas y breves en su respiración mientras duermen. Esto les dificulta conciliar el sueño profundo. Las investigaciones sugieren que las personas con apnea del sueño tienen más probabilidades de experimentar latidos cardíacos irregulares. Además, pueden ser propensas a ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. La falta regular de sueño puede significar que los síntomas de una afección crónica existente empeoren. También, puede aumentar el riesgo de desarrollar varias afecciones. Hablamos de presión arterial alta, diabetes y obesidad, por mencionar algunas. ¿Por qué es importante dormir? Porque la falta de sueño se convierte en un círculo vicioso. Las personas buscan medicamentos para tratar sus síntomas, pero esto puede empeorar la calidad de su sueño. A su vez, también puede afectar negativamente las condiciones médicas existentes. ¿Qué pasa si duermo demasiado? Más de 9 horas Ya hablamos de las consecuencias de la falta de sueño, que puede acarrear diversos problemas de salud en el futuro, desde enfermedades cardíacas hasta obesidad y diabetes. Pero, ¿qué pasa si no duermo poco, sino demasiado? Los estudios sobre este tema no son tantos, pero parece que dormir de más tampoco es bueno. Según el investigador Chun Shing Kwok, “dormir más de lo recomendado puede ser más dañino que dormir menos". Otra investigación expresa que dormir normalmente más de siete horas por noche se asocia con un riesgo creciente de diabetes. También, hay indicios de que las “duraciones extremas del sueño” están asociadas a niveles más altos de proteína C reactiva. La proteína C reactiva suele tomarse como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Para el Dr. Kwok, “dormir más tiempo puede ser un indicador de una mala salud subyacente”. El mismo investigador señala que esta duración prolongada del sueño puede ser síntoma de condiciones preexistentes no detectadas. Kwok menciona a la insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, anemia o apnea obstructiva del sueño. Debemos considerar que las necesidades individuales de sueño varían. Es posible que duermas más de nueve horas y esté bien para tu organismo. Si te acostumbraste a dormir 10 horas por noche durante años, entonces no deberías preocuparte. Guía para levantarte todos los días muy productivo Nuestro primer consejo para una mejor higiene del sueño tiene que ver dejar de usar el celular en la cama. Cuando sea posible, evitá las pantallas por lo menos 30 minutos antes de acostarte. Así, vas a ser más fácil que concilies el sueño. Para un mejor descanso, evitá las pantallas por lo menos 30 minutos antes de acostarte. Intentá actividades que calmen, como leer o meditar. COMPARTIR: Algunos expertos aconsejan, incluso, evitar la luz artificial de las pantallas 90 minutos antes de ir a dormir. Intentá, en cambio, actividades que ayuden a calmarte, como leer, meditar, hacer ejercicios de estiramiento o cualquier pasatiempo relajante. Dicho esto, ahora te traemos algunos consejos prácticos para que tengas una mejor calidad de sueño. Esto va a repercutir en tu energía, rendimiento y humor durante el día. Probalos. Alimentación Si el sueño te preocupa, en lugar de preguntarte qué pasa si no duermo bien, podrías evitar las comidas abundantes. Al hacerlo, vas a notar cambios muy positivos en tu sueño, tu cuerpo y rendimiento. Comer tarde puede generar inflamación y alterar la regulación del azúcar en sangre. Por lo tanto, en la medida de lo posible, intentá cenar temprano. Pero, si necesitás comer cerca de la hora de acostarte, consumí alimentos ricos en proteínas. Esto quiere decir que dejes de lado los alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Puede sonar complicado, pero habría que decirle adiós al cafecito por la tarde o por la noche. ¿Por qué? Para que tu cuerpo tenga tiempo de deshacerse de la cafeína hasta la hora de acostarse. Dependiendo de tu cuerpo y tus niveles de consumo, el efecto de la cafeína en el organismo puede durar entre 5 y 8 horas. Por eso, deberías tomar tu último café al mediodía o por la tarde temprano. De esa manera, vas a estar seguro que tu cuerpo elimina la cafeína para la hora de dormir. El consumo excesivo de cafeína puede provocar problemas para conciliar el sueño. Esto genera un mayor cansancio diurno, lo que de nuevo lleva a un mayor consumo de cafeína. Y esto puede terminar en otro círculo vicioso, esta vez entre el café y el mal sueño. En lugar de gaseosas, café o jugos como refrigerio nocturno, probá tomando té de hierbas por la noche. Estas infusiones van a ayudarte a dormir mejor. El té de manzanilla tiene cualidades antidepresivas, mientras que el té de lavanda reduce el estrés y la ansiedad. Ejercicios En este caso hablamos de la mañana, si es posible apenas te despertás. Podés hacer cualquier tipo de ejercicio que te guste, como salir a correr por el parque o en tu barrio. Esta actividad es gratis, fácil y te regala un poco de aire fresco. Podés empezar corriendo durante treinta o cuarenta minutos. Como dijimos, puede ser todo tipo de actividad física. Solo interesa mover el cuerpo. Así, te vas a sentir más fuerte y lleno de energía. Esto se debe a que el ejercicio libera en el organismo dopamina, una de las llamadas hormonas de la felicidad. Hacer ejercicio por la mañana te va a traer beneficios durante el resto del día en muchos sentidos. Al ejercitarte diariamente vas a tener un mejor estado físico y mental. Vas a sentirte emocionado y motivado para ser más productivo durante el resto de la mañana y el día. La actividad física también te ayuda en el momento de terminar tu jornada laboral y volver a casa. Esto va a hacer que te relajes y dejes atrás las preocupaciones del trabajo, además ayudarte a conciliar más fácilmente el sueño a la noche. Salud Mental Una buena calidad de sueño también repercute en tu salud mental. Esto se hace cada vez más notorio en estos tiempos, donde el estrés y la ansiedad se han vuelto moneda corriente. Empezamos por las consecuencias negativas de la falta de sueño. Puede que no estés durmiendo lo suficiente si tienes problemas para controlar tus emociones o encontrás dificultades para aprender o recordar cosas. Una buena noche de sueño puede mejorar tu memoria, así como tu capacidad de resolución de problemas. Dormir bien también puede mejorar tu estado de ánimo, además de prevenir sentimientos de depresión. No solo es importante el tiempo que dormís, sino también mantener hábitos saludables de sueño. Esto te ayudará a estar motivado, alerta y participativo durante el día. Si estos consejos no sirven y seguís con la intriga de qué pasa si no duermo, tenemos otra buena noticia. En las app store hay muchas aplicaciones gratuitas para ayudarte a descansar. Algunas son Rain Rain Sleep Sound, Sleep as Android, y Calm Meditación y Sueño. Conclusión Las consecuencias de no dormir lo suficiente son muchas. Desde el riesgo de diabetes o enfermedades cardiovasculares, hasta falta de memoria y concentración. Incluso, puede afectar la salud mental, propiciando la aparición de estrés y ansiedad. Dormir de más también puede ser perjudicial. Pero lo cierto es que cada organismo tiene sus propias necesidades de sueño. Sin olvidar esto, hay algunos hábitos que podés cambiar para tener una mejor higiene del sueño. Ya conocés los efectos de dormir bien y la falta de sueño en tu calidad de vida. Ahora seguí leyendo El Destape para conocer más sobre las últimas novedades de ciencia y salud. TWITTER

