Amaxofobia, el síndrome que podría explicar la pérdida de control al volante y el miedo a manejar

Dentro de los trastornos de ansiedad, la amaxofobia es un miedo específico del tipo situacional. Se trata de una inquietud permanente y desproporcionada que surge principalmente antes y durante la acción de conducir. Las personas que lo sufren padecen pensamientos catastrofistas respecto al futuro, originados por un gran rechazo a la pérdida de control: ¿y si tengo un accidente?, ¿si me da un ataque de pánico?, ¿y si no puedo subirme a la autopista? son las inquietudes más comunes. De acuerdo a los expertos, este padecimiento también tendría un condicionamiento de género, en tanto las mujeres son las que más padecen amaxofobia, probablemente por la exposición constante a los prejuicios machistas de la sociedad.

“Los síntomas se podrían dividirse en cuatro: cognitivos, fisiológicos, emocionales y conductuales”, explicó a El Destape la Licenciada en Psicología Sonia Rojas, fundadora de Frena tu Miedo (@frenatumiedo), una academia que aborda la amaxofobia de manera integral. Allí ofrecen acompañamiento terapéutico junto con clases de manejo desde España para todo el mundo.

Los cognitivos son todos los pensamientos negativos que tiene una persona sobre sí misma o la conducción. Los síntomas fisiológicos, que son los corporales, se presentan como exceso de sudoración, palpitaciones, mareos, taquicardias, temblores de pierna, visión borrosa.

Luego están los síntomas emocionales: además de miedo, las personas sienten tristeza, culpa, enojo y mucha vergüenza porque al final se trata de una patología muy incomprendida. Y finalmente los conductuales, los cuales se manifiestan evitando manejar completamente o solo lo hacen bajo determinadas circunstancias como por ejemplo de casa al trabajo.

Rojas, especialista en psicología clínica, asegura que esta fobia se encuentra íntimamente relacionada con el miedo a ser observado, criticado, el miedo a molestar a los demás. “A la gente le genera mucha ansiedad diferenciarse del resto de los conductores”, afirma.

¿Una cuestión de género?

La licenciada no duda en afirmar que la cuestión de género no es un rasgo menor a la hora de analizar este padecimiento. Hay dos grandes investigaciones hechas al respecto que si bien presentan resultados dispares entre sí, el origen de la cuestión podría no estar tan alejado.

Una investigación arrojó un resultado que establece que el 64% de las mujeres sufren amaxofobia frente a un 36% de los hombres. Otro estudio indica que la estadística es 55% mujeres y 45% hombres. Rojas, por su parte, cuenta que el 80% de las personas que se acercan a su academia son mujeres.

La psicóloga explica que entonces hay dos hipótesis, por una lado una de género, en la cual queda expuesto que los prejuicios y estereotipos que sufren las mujeres a nivel mundial para poder acercarse al mundo del automovilismo, al final sí ha influído. “La mujeres hemos sido retiradas de ese ambiente, hasta hace no muchos años éramos simplemente las ‘azafatas’ del entorno de la conducción. Esta es la hipótesis que yo más sostengo”.

Por otro lado, la segunda dice que, estadísticamente, las mujeres son las que más acuden a terapia. Entonces quizás no se trata de que los hombres no lo padecen, sino que tal vez tienen más dificultad para poder pedir ayuda o para poder reconocer sus miedos. “Los hombres que sufren amaxofobia también reciben una gran presión social. Los anuncios publicitarios por ejemplo, la mayoría muestra la imagen de un hombre poderoso, con grandes autos, yendo a gran velocidad”, detalla Rojas.

Cualquiera sea el caso, los estudios han evidenciado que las mujeres, en general, son más prudentes a la hora de manejar contando con un menor porcentaje de multas por infracciones, alcohol al volante y accidentes.