Estos son los dos métodos anticonceptivos para hombres: cuáles están en estudio

La anticoncepción es una responsabilidad de todos, todas y todes. Existen en todo el mundo un porcentaje desigual de maneras de evitar un embarazo no deseado. Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir la forma de cuidar nuestra salud sexual y reproductiva.

Las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva sigue siendo desigual en todo el mundo. Existe una inequidad en la responsabilidad tanto en la planificación familiar como en la anticoncepción. Cada año, el 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción, fecha que busca mejorar el conocimiento de los métodos anticonceptivos tanto para personas con vulva como para aquellas con pene. De los nueve métodos anticonceptivos autorizados en la Argentina (y en la gran mayoría del planeta), solo dos son para personas con pene, el resto es competencia de las mujeres o personas gestantes.

Esta fecha sirve para hablar de esos métodos de contracepción (evitar un embarazo) de personas con pene para promover, difundir e insistir en que la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva es responsabilidad de todos, todas y todes. Para que la responsabilidad en la planificación familiar y la contracepción no recaiga solo en las personas con vulva y que deje de ser superior la práctica de la ligadura de trompas (con mayor probabilidades de mortalidad) sobre la vasectomía. Sin ir más lejos, solo el 12 por ciento de los hombres que están en un pareja heterosexual se responsabilizan en la utilización del método anticonceptivo.

Si bien hay inventos anticonceptivos en todo el mundo que están en desarrollo y estudio clínicos de fase III, es decir que están siendo analizadas en humanos, solo hay dos métodos anticonceptivos autorizados mundialmente que competen a las personas con pene: preservativos y vasectomía. Dos opciones con diferencias abismales pero ambas sumamente efectivas. Ambos métodos siguen siendo poco elegibles: en primer lugar, por la supuesta incomodidad y, en segundo lugar, por falta de información. En definitiva, los dos estigmatizados. En este sentido, el Dr. Mariano Cohen, jefe de andrología del hospital de Clínicas, ratificó en diálogo a El Destape que "no hay otros métodos anticonceptivos para hombres en todo el mundo: solo el preservativo y la vasectomía. El resto son todos experimentales y no están en el mercado".

En esta línea, el Dr. Walter De Bonis, urólogo y consultor de la Sociedad Argentina de Urología y también encargado de Disfunciones Sexuales, reveló que solamente en Canadá y Reino Unido las vasectomías son más frecuentes que la ligadura de trompas, mientras que en el resto del mundo se practican en un número muy inferior. El profesional sostuvo que la vasectomía, si bien es un método que se aprobó en 2006, en el país sigue siendo poco elegible pese a que la posibilidad de complicaciones y morbilidad que tienen son mucho menores que la de una ligadura de trompas.

Dos métodos anticonceptivos para los personas con pene: Vasectomía y preservativo

Preservativos

El preservativo más conocido es el que se utiliza en el pene, por eso puede nombrarse como preservativo "peneano" y puede ser utilizado por cualquier persona con pene, más allá de su identidad de género. Según De Bonis, la efectividad del preservativo es del 98 por ciento si se usa correctamente pero de la manera que se utiliza habitualmente eso baja al 85 por ciento. El preservativo es el único método que a la vez evita el embarazo y protege del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual.

Para que alcance su mayor efectividad, debe usarse en toda la relación sexual, desde la erección, porque antes de la eyaculación salen gotitas de líquido preseminal que tienen espermatozoides. Se debe retirarlo del pene antes de perder la erección para que no salga el semen de su interior. Además, es fundamental su correcta colocación: al ser una funda de látex finita, elástica y lubricada debe colocarse en el pene cuando está erecto, y se desenrolla hasta su base. Se debe apretar la punta del preservativo antes de desenrollarlo para que no quede aire, porque si queda aire puede romperse.

Los preservativos son gratuitos. Así lo establece la ley nacional 25.673. Esto significa que se pueden pedir en centros de salud y hospitales. También se entregan gratis a través de obras sociales y prepagas.

También es importante verificar la fecha de vencimiento y controlar el envoltorio; no exponerlo al sol o al calor porque puede dañarse el látex ni llevar en la billetera, la fricción puede dañar el látex. Los preservativos son gratuitos. Así lo establece la ley nacional 25.673. Esto significa que se pueden pedir en centros de salud y hospitales. También se entregan gratis a través de obras sociales y prepagas.

Vasectomía

Por otro lado, se encuentra la vasectomía que es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más. Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

Respecto a este método, la ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica establece que a partir de la mayoría de edad se puede acceder gratis y de manera autónoma a la anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía). El Código Civil reconoce que desde los 16 años se pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as. La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Una diferencia sustancial es que el preservativo protege contra las Infecciones de Transmisión sexual y la vasectomía desde ya que no

Según De Bonis, la efectividad de la vasectomía es más del 99 por ciento, de acuerdo al índice de Perz que es el elemento que se utiliza para evaluar la efectividad de cualquier método anticonceptivo. "Esos son básicamente los dos métodos. La diferencia sustancial es que la vasectomía si bien en un punto tiene la posibilidad de revertirse quirúrgicamente, se considera un método permanente, mientras que el preservativo es transitorio. Otra diferencia sustancial es que el preservativo protege contra las Infecciones de Transmisión sexual y la vasectomía desde ya que no", agregó el también director Carrera de Urologia UBA.

Métodos anticonceptivos en investigación

En todo el mundo existen métodos anticonceptivos que se encuentran en desarrollo y en fase de investigación. Estos se clasifican en dos grupos: hormonales y no hormonales. Por un lado están los hormonales, que según detallaron los especialistas, en su mayoría se encuentran en fase clínica, ya se probaron en humanos y básicamente se basan en el empleo de testosterona o andrógenos y progestágenos. Sus presentaciones son en píldoras, inyecciones, implantes transdérmicos o en forma de gel.

Sin embargo, aún no se encuentran aprobados ya que se continúa analizando sus potenciales efectos adversos y fundamentalmente los de largo plazo. Según Cohen, la demora en la venta de un nuevo método anticonceptivo para personas con pene tiene que ver con que "todavía no se definen los alcances y los efectos adversos" de estos inventos. Entre ellos: alteraciones en los niveles de colesterol, en el hematocrito, aumento de peso, aumento de acné cómo cambios de humor. Sin embargo, en las mujeres o personas gestantes las pastillas ya generan efectos adversos y se siguen usando, estos son: cambios en los ciclos menstruales, ausencia de ciclos menstruales, náuseas, dolores de cabeza, disminución de la libido (deseo de placer sexual) hasta presión arterial elevada y sangrado leve o manchado intermenstrual, entre otros.

También otro elemento que se analiza es el tiempo que deben ser utilizados: "Existe algo que se llama espermatogénesis que es el proceso por el cual se forman los espermatozoides y ese proceso demora desde la primera división celular hasta que se genera ese espermatozoide maduro entre 64 y 72 días, con lo cual cualquier anticonceptivo hormonal demora ese periodo de tiempo para ser efectivo al bloquear este proceso", explicó el urologo del Durand. De esta manera, desde el punto de vista de su reversibilidad también habría que esperar por lo menos 3 meses para volver a adquirir esa capacidad fértil luego de ser utilizado.

No hormonales

Por otro lado, se encuentran los llamados no hormonales que son otros tipos de compuesto que alteran la "histología" esto es “la arquitectura de los propios testículos y en consecuencia se modifica la producción de espermatozoides". Los anticonceptivos no hormonales o llamados mecánicos se basan en una sustancia que obstruye el conducto deferente (el tubo que transporte los espermatozoidos hacia el eyaculado). En el caso de estos métodos no hormonales algunos se están utilizando hace casi 30 años en la India, sin embargo, presentan dificultades técnicas como la dificultad de inyectar la sustancia en el conducto deferente, como también traen aparejados efectos adversos como inflamación testiculares.

Puntualmente, Cohen sostuvo que aquellos métodos que se están investigando tanto hormonales (pastillas) como los no hormonales (dispositivos en el conducto deferente) hasta ahora han mostrado efectos secundarios que, en el caso de los hormonales, puede generará hasta la impotencia sexual; mientras que el caso de un dispositivo, llega a dañar el conducto.

Difusión de la vasectomía y la responsabilidad del hombre en la anticoncepción

Si bien, el mundo no se encuentra lejos de obtener un método anticonceptivo para personas con pene ideal, eficaz, reversible y accesible, que son las cuatro condiciones que deberían tener cualquier método de contracepción, De Bonis admite que lo que falta es una difusión de la necesidad de la participación del hombre (puntualmente heterosexual) precisamente en la participación de planificación familiar (en una pareja heterosexual) porque existe una gran desigualdad en la contracepción en la Argentina. "Vamos a llegar un dia a que exista la pastilla diaria anticonceptiva o implante intradérmico, sí, por supuesto, pero vamos a tener que sortear el segundo obstáculo: la aceptación por parte de la hombre de la responsabilidad de la contracepción en la pareja", completó.

Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Es recomendable utilizarlos desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos?

Algunos de los métodos anticonceptivos son:

Pastillas combinadas

Pastillas de una sola hormona

Anticonceptivos inyectables

Dispositivo Intrauterino (DIU)

Anticoncepción de Emergencia -AHE

Ligadura Tubaria

Vasectomía

Implante subdérmico

Preservativos

A todos los métodos anticonceptivos se debe acceder de manera gratuita como lo establece la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable que garantiza el acceso gratuito en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas a un método anticonceptivo de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio: preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia, anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico. Es un derecho de las personas elegir el método anticonceptivo que quieran utilizar.

Acceder a información y a los métodos anticonceptivos es un derecho, sin importar la edad. Desde los 13 años, de acuerdo al Código Civil y Comercial, se puede acceder en forma autónoma a todos los métodos anticonceptivos reversibles. Desde los 16 años, el Código Civil establece que las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo.

El mejor método anticonceptivo es el que vos elegís. Tener información es tu derecho. Línea Salud Sexual 0 800 222 3444 o saludsexual@msal.gov.ar