33 alumnas eran víctimas de trata sexual en Salta: la banda las captaba en colegios secundarios

La investigación sobre una red de trata sexual alrededor de alumnas de nivel secundario mantiene conmocionada a la provincia de Salta. Según fuentes judiciales, las víctimas identificadas ya son alrededor de 33 adolescentes.

Las personas que fueron imputadas por presunta participación en la red son nueve, pero la Justicia está dando lugar a que aparezcan nuevas denuncias y con ello, otras imputaciones penales.

Además, las autoridades judiciales extenderán el plazo de investigación de la causa hasta fines de mayo del próximo año, con el objetivo de profundizar las medidas de pruebas.

La investigación de la red de trata de personas en Salta

Fue el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio quien dio lugar al pedido de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual sobre extender el plazo de investigación de la causa hasta el año que viene. Los fiscales encabezan la causa alrededor de la organización que presuntamente se dedica a captar menores de edad de colegios secundarios públicos y privados para su explotación sexual.

El origen del caso se remonta al mes de junio del año pasado, con una denuncia que permitió detener a cuatro personas. En aquel entonces los aprehendidos fueron imputados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes por la minoridad, la vulnerabilidad de las víctimas, la cantidad de personas afectadas y el número de intervinientes.

Con el avance de la investigación se sumaron otros cinco imputados a la causa y el número de víctimas pasó de tres a 33. Las autoridades judiciales no descartan que puedan aparecer más adolescentes involucradas a medida que se analicen las pruebas.

El origen de la denuncia

Según Noticias Argentinas la causa se originó después de que la madre de una de las víctimas advirtiera que su hija tenía un teléfono celular de alta gama. Cuando lo revisó encontró mensajes de contenido sexual, entre ellos uno enviado por un remisero en el que hacía referencia a su otra hija, de 12 años. Hoy ese hombre es uno de los imputados.

Según se explicó en la audiencia, el objetivo de la red era captar adolescentes cada vez más jóvenes, ya que “descartaban” a las víctimas cuando alcanzaban la mayoría de edad. El remisero fue identificado como el fundador de la organización y como el encargado de coordinar los encuentros a cambio de dinero.

“Se logró acreditar la existencia de un número importante de niñas que quedaron atrapadas en una red que les permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, indicó el fiscal y agregó que todos los detenidos tuvieron algún grado de participación. Se descubrió un patrón común en los testimonios de las víctimas, que fue que los acusados les pedían que incorporaran a más amigas.