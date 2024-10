Inseguridad en Córdoba: le robaron la camioneta en pleno centro de la Capital mientras relataba Vélez-Belgrano

Mientras Vélez Sarsfield y Belgrano disputaban el partido correspondiente a la decimonovena fecha de la Liga Profesional en el estadio José Amalfitani un periodista fue víctima de la inseguridad en la provincia de Córdoba. En el marco del encuentro que se jugó este sábado por la noche en la ciudad de Buenos Aires, dos delincuentes robaron una camioneta en pleno centro de la Capital.

Todo sucedió pasadas las 22 en la calle Catamarca al 300, frente al edificio de radio Suquía. En medio de la soledad de la zona, un par de ladrones, escondidos en el ingreso de una casa abandonada, utilizaron un inhibidor de alarmas y robaron la Toyota Hilux del relator. “Fue cuando estaba por empezar el segundo tiempo del partido. Yo me enteré de todo cuando salimos de la radio y no estaba la camioneta”, relató con angustia la víctima del robo.

Según se puede ver en una cámara de seguridad de la cuadra, los delincuentes forzaron la puerta y, en escasos segundos, pudieron abrir el auto. “Demoraron no más de cuatro minutos en encenderla y llevársela”, agregó la víctima. Además, la filmación muestra que los ladrones intentaron abrir otros vehículos de la cuadra. Finalmente, lograron su cometido con la Hilux, de la que la Policía todavía no tiene rastros. “Le quedaba poca nafta, para hacer 10 o 15 kilómetros, pero no se supo más nada”, contó el periodista en diálogo con ElDoce.tv.

A la espera de alguna noticia esperanzadora sobre el paradero de la camioneta, el relator del empate 1 a 1 entre el "Fortín" y el "Pirata" expresó su bronca por el episodio. “Me siento triste y con dolor”, dijo.

En relación con lo deportivo, Vélez sigue como único líder, aunque Huracán puede achicar la diferencia si este lunes vence a Central Córdoba de Santiago del Estero. En tanto, el equipo cordobés quedó 12° con 26 puntos.

Tragedia en Córdoba: un ciclista murió en el acto tras ser atropellado por una camioneta

Durante la mañana de este domingo se produjo un hecho trágico en Córdoba. Un hombre salió a disfrutar el día en bicicleta, fue atropellado por una camioneta y murió en el acto. El accidente fatal ocurrió sobre avenida Ejército Argentino, a la altura de barrio Parque Don Bosco, entre la Circunvalación y el peaje de La Calera.

Fuentes policiales informaron que la víctima de 40 años circulaba en una bici rodado 29 cuando fue arrollado por una camioneta Toyota Hilux que conducía un joven de 24 años.

Personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar tras el aviso al 911. Los médicos constataron que el ciclista falleció de manera instantánea a raíz del fuerte impacto. Las autoridades investigan las causas del episodio.