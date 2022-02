Murió Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort tras caer de su departamento en el piso 21

Tenía la tutela legal de Martita y Felipe, hijos del empresario mediático que murió en 2013. Investigan si se suicidó.

La ex pareja de Ricardo Fort, Gustavo Martínez, de 62 años, quien era además tutor legal de los hijos del empresario, murió este miércoles tras caer del balcón de su departamento en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según fuentes policiales, este miércoles alrededor de las 4 de la madrugada fueron alertados por un llamado al 911 que advirtió sobre la caída de un hombre desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900. En este marco, efectivo de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad y personal médico del SAME se presentaron en el lugar y confirmaron su deceso.

La muerte quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, bajo la caratulada como averiguación de causales de muerte. Se dispuso la intervención de una brigada de la División Homicidios de la fuerza porteña.

Hay tres indicios que indicarían que se trató de un suicidio: no había desorden en el departamento en señal de que hubo forcejeó, Felipe -el hijo de Ford- contó que estaba angustiado y por último la red del balcón estaba cortada.

Asimismo se pidió testimonio a los vecinos del edificio y analizar las cámaras de seguridad para constatar los ingresos y salidas del edificio.

Declaraciones de Felipe Fort

Según uno de los hijos del empresario, Martínez se encontraba deprimido y ya había mencionado querer tirar del balcón. En tanto, en el departamento no se detectaron signos de violencia.

En su última entrevista, Martínez había hablado de Fort y su vínculo con el empresario ya fallecido. “Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, expresaba.

Fort falleció el 25 de noviembre de 2013 de un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad. Estaba internado por una fractura de fémur periprostética.