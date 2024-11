Furor en TikTok: cómo activar el scroll automático para pasar videos sin tocar la pantalla.

TikTok implementó la función que más expectativa generaba en todos los usuarios. La reconocida plataforma, que permite ver y publicar videos cortos y compartirlos con personas de todo el mundo, sumó una herramienta para pasar los videos automáticamente, sin necesidad de estar pasándolos con el dedo.

Pasar los videos con el dedo para scrollear en TikTok siempre significó una molestia para muchos usuarios en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando quieren visualizar videos mientras están comiendo. Finalmente, la aplicación escuchó a los usuarios y añadió esta novedosa función de scroll automático. Además, es muy fácil de activar.

Cómo activar el scroll automático en TikTok

Abrir la aplicación.

Cuando te aparezca el primer video, mantener el dedo apoyado en el medio de la pantalla.

Se te desplegará un menú horizontal con varias opciones, como "Denunciar", "No me interesa", "Guardar video", entre muchas otras. Seguí visualizándolas, haciendo scroll para la derecha.

Seleccioná la opción "Pasar automáticamente", que aparece señalizada con un ícono de una flecha apuntando hacia arriba.

¡Listo! Ahora vas a poder ver tiktoks sin tener que pasarlos manualmente.

Qué significa "Demure", el término viral en TikTok

El increíble mantra viral que revoluciona las redes sociales llegó para quedarse. La frase "very demure, very mindful" comenzó como una declaración irónica de la influencer Jools Lebron sobre su maquillaje para el trabajo y se convirtió en un poderoso llamado a debatir sobre la imagen de la mujer en el entorno laboral y la presión por ajustarse a estereotipos.

Con un toque de sarcasmo, Lebron compartió en TikTok un video mostrando su look "discreto" para la oficina. "¿Ven cómo me maquillo para el trabajo? Very demure, very mindful (Muy recatada. Muy consciente)", mencionó mientras se aplicaba un maquillaje natural. La ironía de sus palabras, acompañada de gestos evidentes, captó la atención de los usuarios, quienes rápidamente viralizaron el video convirtiendo la frase en un verdadero fenómeno de internet.

Lo que hizo que este video se vuelva tan popular es su capacidad para reflejar la presión que muchas mujeres experimentan al tratar de minimizar su apariencia en el trabajo, evitando estilos llamativos o considerados "poco profesionales". La ironía de Lebron resonó profundamente en miles de mujeres que se identificaron con la necesidad de censurar su estilo personal para adaptarse a un entorno laboral rígido y tradicional.

A pesar de que la intención original de Lebron fue claramente irónica, la frase "very demure, very mindful" trascendió su significado literal y adoptó una connotación de empoderamiento. Ahora, muchas mujeres la utilizan para reivindicar su derecho a expresarse libremente a través de su imagen, sin importar el contexto en el que se encuentren.

Este fenómeno no pasó desapercibido para celebridades como Jenna Ortega, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, quienes utilizaron la frase en sus redes sociales, amplificando aún más el debate sobre la imagen de la mujer y la diversidad en el ámbito laboral.

Según el diccionario Merriam Webster, la palabra “demure” se refiere al adjetivo que se utiliza para describir un sujeto “afectuosamente modesto, reservado o serio”, igualmente, su significado es similar al de “tímido”. Dicho término explotó en el mundo web, cuando la misma fue buscada más de 159.000 veces durante agosto y las búsquedas aumentaron +2.738% en tan solo una semana, según cifras de reDATAble.

Jools Lebron, sorprendida por la magnitud del fenómeno que creó, insta a sus seguidores a encontrar su propia interpretación de "demure". Para ella, ser recatada y consciente no significa anularse, sino ser fiel a uno mismo y presentarse al mundo de la manera en que nos sintamos más cómodas y auténticas.