En medio del conurbano bonaerense, existe un rincón donde el verde conserva protagonismo. Se trata de la Reserva Natural Urbana de El Palomar, con más de 100 hectáreas de campo para disfrutar de escapadas de desconexión, irse tan lejos de la ciudad.

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Esta reserva está ubicada en una fracción del predio de la Primera Brigada Aérea, entre las calles Derqui y Corvalán. Abrió sus puertas al público en el año 2023, después de un trabajo conjunto entre el Municipio de Morón y el Ministerio de Defensa de la Nación, que permitió recuperar terrenos que estaban cerrados para la comunidad.

Es un sitio que ofrece naturaleza, recreación y deporte. Sus senderos permiten hacer caminatas para descubrir la frondosa vegetación, sacar fotos y disfrutar de un paisaje único, que contrasta con el caos del cotidiano.

Caminatas, miradores y actividades para toda la familia

Uno de los principales atractivos de esta reserva tiene que ver con sus circuitos para caminar, correr o andar en bici. También ofrece miradores desde donde contemplar el entorno natural y una plaza con un pórtico solar.

La propuesta que ofrece la reserva está pensada para todas las edades: hay espacios aeróbicos, juegos infantiles y canchas de fútbol, vóley, básquet, handball y tejo. Además, un skatepark.

Los que buscan pasar el día al aire libre tienen a disposición mesas y bancos distribuidos por el predio, sanitarios y agua caliente. Todos estos servicios pueden usarse sin costo.

También se organizan visitas guiadas para conocer en profundidad la riqueza natural del ambiente. Cabe remarcar que algunos sectores tienen acceso restringido para preservar la flora y la fauna, y solamente pueden recorrerse con compañía de guías.

Un proyecto para proteger la biodiversidad

La Reserva Natural Urbana de El Palomar tiene un objetivo ambiental central, que es el de conservar un ecosistema nativo y ofrecer un pulmón verde capaz de contrarrestar algunos de los efectos del crecimiento urbano.

Ese proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Estratégico Morón 2030 y del Programa Federal Parques Argentinos. En su desarrollo participaron la Fuerza Aérea, la organización Isla Verde, Aves Argentinas y el INTA. Se trata de la segunda reserva natural del distrito, después de la creada en 2012 en Castelar Sur sobre una superficie de 25 hectáreas.

Quienes estén interesados en conocer este espacio pueden visitarlo de miércoles a domingo. Durante el verano, el horario es de 9 a 18.30. Las visitas guiadas se llevan adelante los sábados, domingos y feriados.