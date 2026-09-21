El pueblo bonaerense que tiene apenas 32 manzanas, duplicó su población y se convirtió en un lugar elegido por quienes buscan una vida lejos de las grandes ciudades

Una pequeña localidad ubicada en el partido bonaerense de 25 de Mayo creció como nunca y, si bien tiene apenas 32 manzanas, logró duplicar su población en poco tiempo. Se trata de Valdés, que sentó sus bases tras la irrupción de un médico rural que lo cambió todo sin modificar la esencia del lugar. Además del contacto con la naturaleza, la limpieza es uno de sus principales pilares y está repleta de actividades para chicos y grandes. El pueblo es tranquilo, pintoresco y tiene construcciones que destacan por su sencillez.

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La historia del pueblo y el médico que lo fundó

Alrededor de 1000 personas habitan el sitio y la historia comenzó allá por 1880: el doctor Guillermo Valdés, oriundo de la provincia de San Juan, salía a recorrer a caballo las ciudades linderas para poder atender a la gente. Más allá de que sus viajes diarios eran extensos, le llamó la atención el terreno en donde está emplazada la localidad. Poco a poco, le dio su impronta a lo que sería un polo de desarrollo inédito: compró varios de los campos, plantó árboles, armó un aserradero y contrató mano de obra, beneficiándose del arribo de inmigrantes a fines del siglo XIX. Así, logró que cientos de personas se instauraran en la zona. Tiempo después, abrió y comandó una fábrica de dulces y pobló las tierras con ganado, permitiendo la llegada de trabajadores agrícolas aledaños.

El loteo, la estación de tren y la fecha aniversario

Los habitantes comentan que el loteo de la fracción en la que hoy está la ciudad fue realizado por Enrique Alberto, el hijo del profesional de la salud. Unos años más tarde, la familia del fundador donó 16 hectáreas para que se pueda erigir la estación de tren que nombraron con su apellido. La primera vez que funcionó fue el 7 de marzo de 1905, fecha que fue elegida para conmemorar la fiesta aniversario de Valdés.

Las principales atracciones para visitar

Con respecto al entretenimiento y esparcimiento, hay dos lugares específicos que surgen como punto de reunión para los turistas: la enorme plaza central, también conocida como "Manuela Laffaye"; y el anfiteatro "Cacique Rondeau", que suele tener propuestas para los más pequeños. Además, el pueblo cuenta con educación para los tres niveles y hasta posee una escuela agrícola ganadera, que depende de la Universidad de La Plata. Por supuesto, como en gran parte de la Argentina, el deporte más popular entre los habitantes es el fútbol. En esa sintonía, suele ser habitual que haya encuentros en la Sociedad Pro Fomento, que tiene varias canchas.

Por qué creció la población y qué servicios ofrece

El crecimiento demográfico se debe al retorno de los pobladores que habían emigrado para llevar a cabo sus estudios, la compra de casas por parte de jubilados que buscan disfrutar de la tranquilidad y aquellos que adquirieron una vivienda para los fines de semana. La lista de servicios incluye un centro para adultos mayores, una sala de primeros auxilios, una dotación de bomberos voluntarios, una farmacia, un destacamento policial, un cajero automático, una panadería, una carnicería, una ferretería y varios almacenes. De hecho, dos peluqueros se instalaron en la localidad, que se convirtió en un imán para aquellos que buscan escapar del ruido de las urbes.

El único inconveniente y el espíritu de la comunidad

Uno de los inconvenientes que presenta Valdés es la falta de gas natural: los habitantes utilizan garrafas y tubos de 45 kilos debido a la falta de avances en ese sentido. Aún así, la solidaridad, el cariño entre los vecinos y la sensación de estar siempre en casa los une a todos en pos de una mejora en la calidad de vida de la gente. El pueblo es ideal para efectuar una escapada y abandonar la rutina, pero también para apostar por quedarse.