Suspendieron a un médico del Hospital San Martín por declaraciones antisemitas

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, informó este lunes que suspendió a Miqueas Martínez Secchi, médico residente del Hospital San Martín de La Plata por haber realizado polémicos posteos antisemitas en sus redes sociales.

El médico realizó polémicas publicaciones en su cuenta de X que luego borró pero que se viralizaron rápidamente. En uno de los escritos más agraviantes, Martínez Secchi hacía una repudiable referencia anatómica: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. Tras el rechazo que generó y la viralización de los mismos, el residente los borró.

El polémico posteo

Tras conocerse el hecho, Kreplak comunicó por su cuenta oficial de X la decisión de "suspenderlo", y además se abrió un "proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación".

El titular de la cartera sanitaria detalló que "cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud". Además detalló que el médico residente había tenido otro "comportamientos previos" similares a los posteos realizados.

Para el ministro, "la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo". "Como es de público conocimiento, ayer se conocieron mensajes difundidos por redes sociales que contienen contenidos antisemita. El mismo repudio e inmediato accionar corresponde en cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa", explicó el dirigente.

Denuncia penal

El abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia contra el médico residente que quedó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En declaraciones radiales en radio El Observador, Monastersky advirtió que la permanencia del acusado en un área crítica como la terapia intensiva representa un peligro latente.

“¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”, se preguntó el letrado durante la entrevista y agregó: “Esa persona debe ser expulsada urgentemente”.

El caso tomó estado público gracias a un relevamiento realizado por el analista internacional Daniel Lerer, que fue quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta.