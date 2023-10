La Justicia reabrió la causa para investigar a Julio "Chocolate" Rigau

La Cámara de Casación bonaerense revocó el fallo que había anulado la causa por considerar que estaba mal hecha su detención.

La Cámara de Casación bonaerense revocó el fallo que había anulado la investigación sobre Julio “Chocolate” Rigau por considerar que estaba mal hecha su detención. El dirigente fue denunciado por presuntamente tener en su poder 49 tarjetas de débito de presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.

Según la resolución del Tribunal, que lleva la firma de los jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis y María Mancini, se decidió dejar sin efecto el habeas corpus que había admitido la Sala III de la Cámara de Apelaciones al hacer lugar a los recursos presentados por el fiscal de Cámara y por Poder Ciudadano. La medida habilita a abrir su celular.

“La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, habían dicho los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que terminaron denunciados ante la Corte bonaerense.

En la jornada del martes, el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata había confirmado la apertura del celular de Rigau y había ordenado seguir con todas las medidas de prueba que dispuso la fiscalía, sin embargo, esas medidas habían quedado en suspenso cuando se cerró la causa. La pericia se iba a realizar en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, a las 8.30, por parte del perito Alejandro Leyes a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2, que pidió indagar en la agenda de contactos, sus mensajes de WhatsApp y llamadas entrantes y salientes.

La investigación, en tanto, había quedado frenada hace dos semanas también cuando la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ordenó liberar a "Chocolate" y anuló la causa argumentando que había sido detenido de manera ilegal. La fiscal no esperó a Casación y el miércoles pasado avanzó con varias medidas, como abrir el celular Samsung, modelo SM-G532M de color gris, que le secuestraron a Rigau el día de su detención. Al respecto pidió "un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés".

Lacki busca determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.

Con información de NA