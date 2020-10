Kicillof ratificó el retorno a las aulas en 24 municipios de Provincia

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ratificó que habrá clases presenciales en algunos municipios del distrito. Será bajo intensos protocolos y con "experiencias pilotos". Además, el mandatario agregó que aproximadamente 300 mil chicos tuvieron una merma o "pérdida de continuidad" con respecto a la educación.

El mandatario provincial, además, reiteró que se van "a mandar profesores a las casas allí donde es muy peligroso mandar chicos a la escuela" por el virus. "Van a ir al domicilio a ver qué pasó, porque puede haber un problema personal, psicológico o familiar". Por otro lado, en charla con A24, agregó que "no hay que proponer soluciones simplistas y bienvenidos los que cayeron en la cuenta de lo que es la educación, pero hay que hacerlo con seriedad y con mucho asesoramiento médico".



En este mismo sentido, Kicillof aseguró que "hay 24 municipios en los que vamos a volver a la presencialidad". Aclaró que "hay que hacer una experiencia piloto, no hay una apertura indiscriminada, sino que los chicos y chicas tienen que ir con barbijo y en grupos que se turnan en el curso día por medio. Y si aparece un chico contagiado, se cierra esa aula".

Kicillof anunció que "la semana que viene empezamos la preparación" para el retorno parcial a las escuelas. "Quiero que vuelvan ya las clases, la actividad económica, el turismo, pero me parece irresponsable, irreal o por una posición política obtusa decir que mato el virus con la indiferencia", añadió. El gobernador sostuvo que "estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, y no me gusta el mensaje destructivo; a una parte de la oposición le agarró la ansiedad electoral y no se bancaron que se estuvieran haciendo las cosas con tanta unidad y consenso".



"Hay una parte de la oposición que quiere hacer una oposición rabiosa, que no puede parar de hacer daño; leo cosas sobre mí injustas y alevosas, como que escondíamos los muertos. Todos estamos viviendo una situación muy angustiante y no hay que poner un componente de violencia y odio tan tóxico que es peor que la enfermedad", enfatizó.



En ese marco, destacó la buena relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Con Larreta hablo más o menos día por medio por teléfono", dijo, y expresó que "solo tenemos una avenida en el medio", en referencia a la autopista General Paz que divide la Capital Federal de la provincia de Buenos Aires.