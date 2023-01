Familiares de una de las víctimas en Berazategui alertaron sobre la velocidad de la intoxicación

Dos hermanos de Ariel Romero, el primer fallecido por el brote, dieron detalles sobre la sintomatología y la rapidez con la que actuaron ambas bacterias. Las recomendaciones del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Berazategui investigan una intoxicación alimentaria tras el fallecimiento de dos personas y la internación de otras dos en el Hospital Evita de dicha localidad, luego de presentar un cuadro de "diarrea aguda" a consecuencia de la ingesta de carne y derivados. Frente a los hechos, los familiares de Ariel Romero (el primero de los fallecidos) dieron detalles sobre cómo fue el proceso de la infección y su rápido actuar en pocos días.

Según informó Laura, hermana del hombre de 48 años que no tenía comorbilidades, Ariel y Daniel (otro de sus hermanos) se reunieron a comer un asado que compraron en la carnicería del barrio. "Ariel prueba las achuras y les siente feo gusto, le dijo al resto que no coma porque estaban en mal estado. No tenían mal olor, sí contó que tenían gusto amargo y arenoso. No las tragó, pero lo poco que le quedó en la boca le terminó causando la muerte", manifestó en diálogo con IP Noticias.

Dicho asado se llevó a cabo el pasado 7 de enero y el domingo siguiente a la madrugada, se empezaron a manifestar los síntomas. "Es importante tener en cuenta la rapidez. Tuvo dolor abdominal, vómitos, diarrea con sangre, mucho dolor de cabeza y fiebre", detalló. Frente a esto, su mujer lo llevó al hospital y al ver que la sala de guardias estaba repleta, decidió acudir al centro de salud Ernesto Sábato. Allí, "le aplican una buscapina compuesta y lo envían a la casa presumiento una gastroenterocolitis".

Al día siguiente, vuelve a ingresar al Hospital Evita de Berazategui donde queda en observación hasta que lo atiende un médico de guardo, "que lo envía a su casa con una dieta para desinflamar el abdomen, el estómago y los intestinos". Pero esa misma tarde tiene convulsiones, fiebre y siguió desmejorando el cuadro mencionado previamente. "Lo traen nuevamente, es hospitalizado de inmediato, queda en el shockroom y no responde a ningún tratamiento paliativo. Entró prácticamente sin pulso, no tenía presión, estaba deshidratado y su hígado y sus riñones estaban muy dañados", contó Laura.

En la noche del lunes, tiene insuficiencia respiratoria razón por la cual deciden intubarlo e inducirlo en un coma farmacológico. Días más tarde, ingresa a terapia intensiva. "Cuando el jueves le iban a realizar una segunda dialisis, entra en paro, lo reaniman y luego tiene una falla orgánica múltiple por la cual fallece", recordó su hermana. En la entrevista denunció que los médicos aseguraron que los resultados del análisis de sangre "estaban bien", algo que a toda la familia le llamó la atención ya que cuando hay una infección los valores se muestran alterados.

"Nosotros no sabíamos la causa de su deceso hasta que nos llaman de la municipalidad, de bromatología, alertados cuando ingresa una segunda persona con el mismo cuadro que también fallece. Ahí ya se conocían los resultados de los cultivos, él tenía ambas bacterias, la salmonella y la shigella, que son sumamente agresivas e invaden los órganos muy rápidamente", cerró.

Daniel, su hermano, charló con TN y también se refirió al trágico desenlace de Ariel. Si bien sostuvo que nadie más probó las achuras, aseguró que comieron el resto del asado. "El chico de la carnicería es amigo mío, nunca tuvimos problemas, no sabía qué decirme porque las achuras parecían estar en buen estado igual que la carne. Fue como un balde a agua fría, era amigo suyo también", relató. El comercio en cuestión, según informaron, está clausurado por Bromatología.

Asimismo, el hermano confirmó que conocieron la causa del deceso una vez que tomaron la muestra. "A los 10 días nos dijeron que era una bacteria, mientras estaba internado no teníamos ninguna respuesta del hospital. Pasaron cuatro o cinco días desde la aparición de los síntomas hasta su fallecimiento", añadió.

Recomendaciones del Ministerio para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos

Limpiar y mantener la higiene

Tanto las superficies, recipientes, utensillos como equipos de trabajo que se utilicen para elaborar productos con huevo crudo y otros alimentos crudos como carne. Deben mantenerse limpios antes y después de cada uso. Además, lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño o tocar mascotas. También se debe proteger los alimentos y la cocina de insectos u otros animales.

Elegir usar agua segura y alimentos seguros

Consumir leche y derivados pasteurizados, preferir huevos frescos en su período de aptitud de productores que aplican buenas prácticas en el manejo de granjas, evitar el consumo de alimentos que contengan el huevo crudo o poco cocido (especialmente si se trata de grupos de mayor riesgo como niños y niñas, personas gestantes, adultos mayores y personas con problemas de inmunidad).

Separar y evitar la contaminación cruzada

Separar carnes crudas (vacuna, ave o pescado) de otros alimentos -tanto cuando se realizan las compras al almacenarlo en la heladera o durante la preparación de las comidas- y no lavar pollo o carne cruda antes de cocinarlos, ya que esto puede propagar gérmenes por la cocina (solo la cocción destruirá las bacterias presentes).

Cocinar completamente los alimentos

Cocinar las carnes rojas, de ave, el huevo y las preparaciones que los contengan por encima de 71°C en el centro del alimento. Una vez cocidos, los alimentos deben mantenerse a una temperatura por encima de los 60°C, de lo contrario se recomienda conservarlos en la heladera hasta el momento de su consumo.

Mantener temperaturas seguras durante toda la preparación

No dejar las preparaciones por más de una hora a temperatura ambiente (especialmente en verano), mantener los alimentos elaborados con huevo crudo (mayonesas, salsas, helados, cremas y masas de pastelería) a temperaturas seguras hasta su consumo (por encima de los 60°C si son caliente o en refrigerados en la heladera). y refrigerar los excedentes de formas inmediata, desechándolos transcurridas las 24 horas.

Cómo es la vigilancia epidemiológica

Las definiciones del caso indican que se trata de un paciente de cualquier edad con antecedente de diarrea, vómitos o sintomatología compatible con intoxicación alimentaria que requiera internación correspondiente al municipio de Berazategui o municipios colindantes. Los casos vinculados a una sospecha de brote constituyen eventos de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) en el marco de la ley 15.465 y la resolución 2827/2022.

Se recomienda al personal de salud notificar los casos sospechosos en forma nominal e inmediata en el SNVS-SISA con la mayor información disponible para contribuir a las acciones de bromatología que permitan realizar la toma de muestras de vehículos sospechosos (alimentos y/o agua). Realizar la entrevista epidemiológica en profundidad tratando de identificar la fuente probable de contagio y el vehículo de transmisión: agua consumida, alimentos consumidos, lugar de compra de alimentos, lugar de consumo de los alimentos.

El período a tener en cuenta son los 10 días previos a la aparición de los primeros síntomas. Tomar muestra de materia fecal para coprocultivo antes de administrar antibióticos.