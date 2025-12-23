En medio de la crisis, PBA entrega bolsas navideñas a las familias bonaerenses

En un contexto social y económico complejo, el Gobierno bonaerense distribuirá bolsas y cajas navideñas - que incluyen productos tradicionales como pan dulce, budín, turrón y garrapiñadas - y dará un refuerzo del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en todo el territorio provincial. De esta manera, la gestión de Axel Kicillof profundiza las políticas de acompañamiento a las familias bonaerenses en las fiestas navideñas.

En total, se distribuyeron 2 millones de unidades de cada producto, a través de un trabajo articulado con los municipios y las organizaciones comunitarias y sociales, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin acompañamiento durante las fiestas.

Además, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, anunció que durante el mes de diciembre se realizó una doble entrega del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en las escuelas bonaerenses. En total son más de 4 millones de módulos, correspondientes al mes de diciembre y al adelanto de enero, con el objetivo de garantizar la cobertura alimentaria a las familias durante el receso escolar de verano.

Esta medida alcanza a 2.072.000 niñas, niños y adolescentes, en complemento con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que llega a 2.500.000 estudiantes de escuelas públicas, reforzando la política alimentaria provincial y asegurando la continuidad de las prestaciones.

Al respecto, el ministro de Desarrollo bonaerense, destacó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof, en la Provincia seguimos sosteniendo como prioridad la política alimentaria”, y remarcó que “este esfuerzo es posible gracias al trabajo articulado con los municipios y las organizaciones de la comunidad, que son fundamentales para llegar a cada barrio y a cada hogar”.

Asueto a empleados estatales

A través del decreto Nº3063, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró asueto administrativo para la Administración Pública Provincial en la última semana del año. Se trata de los días miércoles 24, y los viernes 26 y 31 de diciembre de 2025. De esta manera, el gobierno otorgó una jornada más de descanso de cara a la celebración de la Navidad y el Año Nuevo para cientos de miles de empleados y empleadas que trabajan en las dependencias bonaerenses.

En tanto, el Banco Central dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre. En este marco, se invita a todas las entidades financieras y cambiarias del país a seguir la misma medida, por lo que los bancos no estarán abiertos en esos días y de esta forma no se podrá hacer trámites presenciales ni comprar dólares.