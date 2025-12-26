Vuelven las tormentas a Buenos Aires: qué día del fin de semana tendrá lluvias, según el SMN

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre posibles tormentas en los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los meteorólogos, el sábado 27 de diciembre habrá entre un 10 y un 40% de probabilidades de tormentas, durante la madrugada y en la mañana. La temperatura mínima del día será de 26°C y la máxima, de 35°C.

El resto del fin de semana desde la entidad anticipan que habrá climas cálidos, que posibilitarán por ejemplo la realización de actividades al aire libre tomando los recaudos necesarios para la exposición al sol.

El clima este fin de semana en Buenos Aires

El SMN alertó sobre las posibilidades de que se presenten tormentas durante la jornada del sábado en la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo el resto del fin de semana el tiempo no tendrá las mismas características.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día viernes se caracterizará por tener un cielo casi despejado en toda la jornada, aumentando la nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima, de 34°C. Podrían esperarse vientos del norte, de 7 a 22 km/h.

El sábado 27 las lluvias podrían presentarse solo por la mañana, con probabilidades de hasta el 40%. Los vientos se mantendrán en orientación y velocidad similar a la jornada del viernes, y las temperaturas rondarán entre los 35°C y los 26°C.

Para la jornada del domingo no se esperan lluvias y el viento será leve, como los días anteriores. Habrá una temperatura máxima de 32°C y una mínima, de 21°C. Un fin de semana ideal para disfrutar al aire libre, con protector solar, gorra y gafas para protegernos del sol.

Qué hacer ante una tormenta en Buenos Aires

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, recomiendan tomar algunas medidas de prevención en caso de presentarse posibilidades de tormentas. Estas son:

Asegurar puertas, ventanas y objetos sueltos en balcones o terrazas.

Evitar circular por calles anegadas y no intentar cruzar zonas inundadas.

Desenchufar electrodomésticos para prevenir daños por cortes o subas de tensión.

Mantenerse informado a través de alertas oficiales y del pronóstico actualizado.