Calor y lluvias durante el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: el pronóstico del tiempo

Llegó el último fin de semana del 2025 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este sábado y domingo en Buenos Aires y alrededores. Este sábado 27 llegará la lluvia: se espera que el día comience mayormente nublado y haya chaparrones solo por la tarde. La temperatura se ubicará entre una mínima de 25 grados y una máxima de 35.

El domingo 28, de acuerdo al SMN, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y la temperatura bajará levemente al encontrarse entre una mínima de 22 grados y una máxima de 32. Para el lunes 29, se espera que continúe la nubosidad y la temperatura vuelva a subir al ubicarse entre una mínima de 24 grados y una máxima de 34.

Clima más cálido y seco: así es verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.