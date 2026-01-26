Calor extremo en CABA y el Conurbano: así será el lunes 26 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 26 de enero en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo continuarán los siguientes días. Este lunes el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día, pero llegará el calor extremo: la temperatura se ubicará entre una mínima de 26 grados y una máxima de 36°.

El martes 27, de acuerdo con el SMN, la temperatura bajará levemente al comenzar en una mínima de 26° y ubicarse en una máxima de 35°, mientras que se mantendrá la nubosidad durante toda la jornada.

Cuándo termina la ola de calor en el AMBA: el pronóstico de los próximos días

Además, el SMN adelantó que el alivio podría comenzar a llegar a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano bonaerense a partir del miércoles 28 cuando la temperatura comience a descender.

Las temperaturas podrían comenzar a descender el miércoles, aunque con máximas de 32 grados

De acuerdo al pronóstico, el día comenzará en una mínima de 23° y alcanzará una máxima de solo 32°, mientras que el cielo se mantendrá con nubosidad. Esas térmicas se mantendrán el jueves 29, ya que la temperatura se ubicará entre una mínima de 23° y alcanzará una máxima de solo 32°.

¿Qué es una ola de calor?

Según la definición compartida por el SMN, una ola de calor configura un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales históricos que dependen de cada localidad.

Para su establecimiento, se puede puede recurrir al pronóstico de anomalías elaborado por el organismo oficial y que, conforme al reporte correspondiente al período del 22 al 28 de enero, signará hasta 3° C por encima de la media habitual.