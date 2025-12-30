Alerta por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, martes 30 de diciembre de 2025

El cierre de diciembre llega con temperaturas extremas en la provincia de Santa Fe. Este martes 30, Rosario y la capital provincial amanecieron con mínimas superiores a los 20° y un pronóstico que confirma máximas sofocantes, sin alivio significativo ni lluvias a la vista.

El escenario se inscribe en una tendencia que ya fue advertida por especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vienen siguiendo de cerca: el avance de una ola de calor que promete quedarse por lo menos hasta Año Nuevo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, el martes se presenta con una temperatura máxima estimada de 36° y mínima de 21°. El calor se intensifica especialmente durante la tarde, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias nula (0%) durante toda la jornada.

Pronóstico de Rosario.

El dato más preocupante es la persistencia del calor nocturno: hacia la noche, el termómetro apenas descenderá a los 29°, lo que consolida lo que los meteorólogos llaman “noches tropicales”, un factor clave en el impacto sobre la salud, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

La capital provincial no queda al margen. El pronóstico marca una máxima de 35° y mínima de 20°, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones previstas. Durante la tarde, la combinación de temperatura y humedad podría llevar la sensación térmica por encima de los valores oficiales.

Pronóstico de Santa Fe.

Si bien el lunes se registraron algunas probabilidades aisladas de tormentas, este martes el escenario es estable y seco. Los vientos leves no alcanzan a mitigar el calor acumulado, que se arrastra desde días anteriores.

Ola de calor: ¿hasta cuándo siguen las altas temperaturas en Santa Fe y Rosario?

Este episodio no es un hecho aislado. Los especialistas advierten que el litoral argentino atraviesa veranos cada vez más extremos, con picos de temperatura que antes eran excepcionales y hoy se repiten año tras año.

El SMN indicó que estas condiciones podrían extenderse al menos hasta el miércoles 31, con máximas cercanas a los 39° en Rosario y 37° en Santa Fe.

Las recomendaciones de SMN para el calor del domingo