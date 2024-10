Qué cambia con la cobertura de prepagas, las recetas médicas y las obras sociales

El Gobierno dispuso cambios en la cobertura de prepagas y obras sociales.

El Gobierno de Javier Milei estableció el lunes que solo los médicos incluidos en las cartillas podrán emitir las recetas y órdenes médicas para los afiliados de planes cerrados. En ese sentido, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, explicó que esa modificación en la cobertura de las prepagas y las obras sociales busca “reordenar el sistema de salud”.

La resolución 3934, que fue publicada en el Boletín Oficial y empieza a regir desde este lunes, limita la posibilidad de recurrir a profesionales externos, lo que garantizará "la sostenibilidad del sistema”.

Oriolo aseguró esta medida surgió a partir de un análisis de la Superintendencia de Servicios de Salud, que detectó “un elevado número de recetas prescritas por médicos no especialistas” que “prescriben medicamentos de alto precio”.

“Un médico no especialista puede prescribir un medicamento, pero es necesario que el especialista que conoce la particularidad de la enfermedad, quien conoce la historia clínica y el paciente prescriba correctamente”, sostuvo el funcionario a Radio Mitre.

Qué cambios habrá en la cobertura de las prepagas y las obras sociales

Para los afiliados de planes cerrados, esta nueva disposición del Gobierno establece que tendrán que acudir exclusivamente a los prestadores de la cartilla, lo que limitará su acceso a ciertos especialistas o profesionales fuera de la red establecida por su prepaga o su obra social.

En caso de requerir recetas o tratamientos de médicos externos, los usuarios tendrán la opción de migrar a un plan abierto, pero que generalmente implica un costo más alto.

El cambio, sin embargo, no afectará a quienes ya tengan planes abiertos, los cuales permiten que los afiliados puedan atenderse con cualquier médico y recibir un reintegro, independientemente de que el profesional esté o no en la cartilla. “El espíritu de la normativa tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema y para que lleguen a los que necesiten y no que se dispersen en el camino como estaba ocurriendo”, subrayó Oriolo.

Qué pasará con los medicamentos

Oriolo también aclaró que esta regulación afectará principalmente a los "medicamentos de alto costo". “Si un médico prescribe medicamentos habituales que no son de alto precio, (el afiliado) no va a tener ningún inconveniente”, indicó.

“Es necesario que el especialista que conoce la particularidad de la enfermedad y la historia clínica prescriba correctamente”, señaló. También adelantó que en las próximas horas se publicará una serie de aclaraciones acerca de los cambios dispuestos por la SSS para “dar tranquilidad”.