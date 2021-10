Premio Nobel Medicina 2021 para dos científicos por el descubrimiento de receptores para temperatura y tacto

Se trata del estadounidense David Julius y el armenio Ardem Patapoutian. En qué consiste el estudio ganador.

El científico estadounidense David Julius y el estadounidense de origen libanés y armenio Ardem Patapoutian ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la forma en la que el sistema nervioso percibe la temperatura y el tacto.

Sus "descubrimientos revolucionarios" nos han "permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo", informó el jurado del Nobel en Estocolmo.

Asimismo, indicaron que las investigaciones de los ganadores del premio Nobel se enfocó en dilucidar sus funciones en una variedad de procesos fisiológicos y sus resultados fueron utilizados para desarrollar tratamientos para una serie de enfermedades, entre ellos el dolor crónico.

Es así que los premiados lograron imponerse como los elegidos a la húngara Katalin Karico y el estadounidense Drew Weissman, pioneros de las vacunas ARN y profesores de la Universidad de Pensilvania.

El estadounidense David Julius, fisiólogo de la Universidad de California de 66 años, detectó el sensor de las terminaciones nerviosas en la piel que responden al calor utilizando capsaicina, un compuesto de los pimientos picantes. Mientras que Ardem Patapoutian, biólogo y neurocientífico armenio de 54 años criado en Líbano y con nacionalidad estadounidense, descubrió los sensores celulares de la piel como también de los órganos internos que responden a la presión. Los investigadores habían ganado la edición pasada del Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, dotado con 400.000 euros.

“Los revolucionarios descubrimientos de los canales TRPV1 (receptor de capsaicina), TRPM8 (receptor activado por el frío) y Piezo (canal iónico mecanosensible) han permitido entender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo que nos rodea”, detalla el comunicado de prensa.

“Sería un error del comité Nobel no darle el premio de este año a la vacuna ARN mensajero, incluso si es un poco arriesgado”, declaró en su momento Ulrika Björkstén, jefa del servicio de ciencias de la radio pública sueca. Puntualizó que sus trabajos también podrían ser ganadores el miércoles en química, si no lo son en medicina.

En tanto, el comité Nobel que, por prudencia científica, no otorga de inmediato el premio, y buscaba recompensar las acciones del año transcurrido, ya desde 1901 no se sigue este lineamiento. “Ellos serán ciertamente considerados en los próximos años, pero tengo dudas sobre este año”, adelantó David Pendlebury, de la organización Clarivate, que cada año actualiza una lista de potenciales ganadores. Fue el año pasado, en plena pandemia, que el premio de 2020 fue para los tres virólogos descubridores del virus responsable de la hepatitis C.

Cómo siguen los Premios Nobel

La temporada de los Nobel continúa el martes en Estocolmo con física y miércoles con química. Le siguen, el de literatura el jueves y de paz el viernes, según lo anunciaron en Oslo. Mientras que el premio de economía será informado recién el lunes de la próxima semana.

Respecto a la entrega del premio, la Fundación Nobel comunicó que la ceremonia del 10 de diciembre tendrá un formato reducido y que los galardones serán entregados en los países de origen o residencia de los distinguidos.

Lo que aún no se sabe es si el Comité Nobel noruego también tendrá la misma metodología para el premio de la Paz, que se entrega en Oslo por pedido del creador de los centenarios premios, Alfred Nobel, ya que Noruega fue parte del Reino de Suecia.

En tanto, todos los Nobel mantienen un proceso de elección similar: científicos, académicos o profesores universitarios nominan a sus candidatos y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador o ganadores, hasta tres por premio. Y tienen la misma dotación económica, este año de 10 millones de coronas suecas (980.000 euros, 1,1 millones de dólares).