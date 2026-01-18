Luego de más de 48 horas de incertidumbre, la Policía de Neuquén halló en la madrugada del domingo a Fabiana Edith Muñoz, hermana del defensor de River y de la Selección argentina, Marcos “Huevo” Acuña. La mujer fue encontrada con vida en una zona de bardas, al pie de un tanque de agua, tras un amplio operativo de rastrillaje.

Según informaron fuentes policiales, Muñoz recibió asistencia inmediata de profesionales de la salud que participaron en el operativo, quienes le brindaron contención psicológica en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Zapala para someterse a una evaluación médica completa.

En ese centro de salud, la mujer quedó en observación con el objetivo de descartar complicaciones físicas y garantizar que pueda recibir el alta en las próximas horas. El hallazgo permitió desactivar el operativo de búsqueda que se había desplegado en distintas zonas de la ciudad.

El gobierno neuquino confirmó que la Policía provincial localizó a Muñoz cerca de las 3:25 de la madrugada de este domingo. El hallazgo se produjo en un sector de bardas, donde efectivos de distintas dependencias habían intensificado los rastrillajes durante la jornada.

La madre de la mujer, Sara, había manifestado públicamente su preocupación al señalar que su hija padece esquizofrenia. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó en diálogo con el portal LM Cipolletti, en medio de la angustia por la desaparición.

La desaparición de la hermana de Marcos "Huevo" Acuña

La Policía de Neuquén había emitido el sábado un pedido de paradero con los datos clave del caso. En ese comunicado se detallaba que Muñoz había sido vista por última vez en su domicilio de calle Antártida Argentina, casa 26, en Zapala, lo que permitió orientar la búsqueda.

De acuerdo con la descripción oficial, la mujer es de tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros y contextura delgada. Al momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, un jean azul y zapatillas rosas, datos que fueron difundidos para facilitar su localización.

La situación se había tornado especialmente grave debido a la enfermedad que padece, ya que personas con esquizofrenia pueden presentar cuadros de desorientación severa. Esa condición dificultaba que pudiera regresar por sus propios medios al hogar, exponiéndola a riesgos considerables.

Muñoz había sido vista por última vez el jueves por la tarde, y desde entonces se desplegó un operativo que incluyó personal de distintas dependencias policiales. La denuncia de su desaparición fue radicada en la Comisaría de la Mujer y Adolescencia de Zapala por su madre.

En paralelo, familiares de la mujer se sumaron a la búsqueda. Entre ellos, Jessica Acuña, otra hermana del futbolista, quien cuestionó públicamente a los psiquiatras que atienden a Muñoz en el hospital local. “Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, escribió en redes sociales.

Jessica también señaló que desde octubre su hermana venía atravesando episodios de descompensación y que, pese a los reiterados llamados a la Policía, la psiquiatra que la atendía consideraba que su estado era estable. “En reiteradas veces llamamos a la Policía y, sin embargo, para la psiquiatra ella estaba bien”, afirmó en declaraciones al portal LM Neuquén.