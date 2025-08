Crimen de Kim Gómez: cuándo se define si habrá juicio oral

A casi seis meses del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada en un violento robo ocurrido en la ciudad de La Plata a fines de febrero pasado, se confirmó cuándo será la audiencia donde se definirá la elevación a juicio para el único imputado en la causa: un adolescente de 17 años, señalado por la fiscal Carmen Ibarra como el principal sospechoso de haber cometido el homicidio mientras cometía el delito. La reactivación del expediente se da tras el fin de la feria judicial por el receso invernal.

Según indicó el medio local Portal 0221, la titular del Fuero de Responsabilidad Juvenil sostuvo que se reunieron pruebas suficientes y "contundentes" para respaldar la acusación por el delito de "homicidio agravado por ocasión de robo". Entre las principales pruebas, destacó grabaciones de cámaras de seguridad del recorrido del automóvil, peritajes mecánicos, testimonios de testigos y la declaración de la madre del acusado -quien lo reconoció como el conductor registrado en las imágenes-.

Tras ello, la fiscal Ibarra solicitó la elevación a juicio oral y ahora, será la jueza María José Lescano la encargada de resolver los próximos pasos en la causa judicial. Por lo pronto, notificó a la defensa del menor sobre la audiencia prevista para este miércoles 6 de agosto de forma virtual. Allí, la Fiscalía y los abogados del adolescente expondrán sus argumentos y la magistrada definirá si la causa avanza en un juicio o si se ordenan nuevas medidas, debido a que las pruebas actuales no son suficientes.

Qué puede hacer la defensa

La imputación contra el joven de 17 años señala que fue él quien encabezó la huida en un Volskwagen Fox robado y nunca se detuvo a pesar de que la niña quedó atrapada en el vehículo. Kim fue arrastrada más de 15 cuadras, luego de quedar sujetada por el cinturón de seguridad del vehículo; la pequeña falleció antes de poder recibir algún tipo de asistencia debido a los golpes y las heridas sufridas. Luego de la investigación y posterior imputación de la fiscal, los abogados defensores pueden cuestionar la calificación legal, el desarrollo de la instrucción o la necesidad de incorporar evidencia adicional, para frenar aún más el caso.

El acusado permanece alojado en un centro cerrado de régimen penal juvenil con prisión preventiva; mientras que por otro lado, un segundo joven de 14 años también figura en la causa pero, debido a la ley vigente, no puede sufrir consecuencias penales. Actualmente, está sujeto a medidas socioeducativas.

"A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente. Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad, para no andar en la calle caminando o en micro, para llegar del colegio a sus actividades. Tiene tu agua, todavía tus stickers y ahora mis lágrimas... No hay ningún sentido a tanto sufrimiento", dijo Marcos Gómez, su papá, en redes sociales. "No queremos venganza, queremos justicia", completó su mamá.