"Oremos por su cabecita": el duro mensaje de la mamá de Bastián tras el crítico parte médico

El último parte médico sobre el estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas tras un brutal accidente en los médanos de Pinamar, informó que el menor de edad no puede aún respirar por sus propios medios; por esa razón, deberán realizarle una traqueotomía y estudios neurológicos complementarios.

Bastián está internado en la terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde permanentemente es monitoreado por el equipo médico tratante.

En medio de un momento de completa incertidumbre, Macarena, la mamá del chiquito, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a Bastián. “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”, escribió.

Cómo sigue la salud de Bastián

Según informó el hospital, durante la jornada del miércoles se llevó adelante un procedimiento para retirar el respirador artificial y evaluar si el paciente podía hacerlo de manera autónoma. Los profesionales constataron que Bastián todavía no logra respirar por sus propios medios y creen que se debe a un posible compromiso neurológico.

En el último parte médico, se indicó que fue realizada una interconsulta con otorrinolaringología para programar una traqueotomía. A través de esta intervención buscan garantizar una vía aérea más segura, ya que la internación está siendo prolongada y la necesidad del soporte ventilatorio es constante.

Los médicos que están tratando al niño también realizaron estudios complementarios para evaluar posibles lesiones en el Sistema Nervioso Central. Aún no están disponibles los resultados definitivos, que se conocerían esta tarde y serán claves para determinar el alcance de los daños y los pasos a seguir en el tratamiento. El pronóstico general continúa siendo reservado.

Mientras Bastián lucha por su vida, la causa judicial alrededor del accidente continúa avanzando. El Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell ordenó el secuestro de la camioneta Amarok y de la UTV, junto con sus sistemas electrónicos y manuales de usuario, en el marco de la investigación por lesiones culposas.

Los autos que colisionaron eran conducidos por: Manuel Molinari en la Amarok y una mujer de apellido Quiroz, en la UTV, donde se encontraban el pequeño, su padre y otros niños. Los dos coches fueron incautados para intentar reconstruir la mecánica del accidente ocurrido en La Frontera.

El fiscal solicitó el análisis de los sistemas electrónicos y las computadoras de los vehículos, así como el de los manuales de usuario. Busca obtener información técnica que contribuya a determinar las responsabilidades del caso.