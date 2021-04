El Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, adelantó que si la Justicia no ordena el desalojo de los trabajadores de la salud que cortan rutas en Vaca Muerta, los trabajadores petroleros los sacarán. Los cortes continuaban este viernes y aún no hay fecha de finalización. "Los petroleros al no trabajar pierden ingresos variables", explicó el sindicalista.

Pereyra presentó con el sindicato de Petroleros ante el ministerio Público Fiscal una medida cautelar para que se garantice la libre circulación del tránsito de los trabajadores. "A nuestros afiliados les descuentan los ingresos variables y el salario cae abruptamente. Si la justicia no acciona, va a haber problemas. Lo digo claramente: se van a movilizar los trabajadores y lo van a desalojar. Me lo están pidiendo a gritos los delegados", sostuvo.

En una entrevista en América TV, el dirigente gremial acusó que quienes cortan las rutas en realidad buscan desestabilizar y no canalizar un reclamo genuino. "Este no es un reclamo gremial, porque son grupos de izquierda y anárquicos que lo que buscan es desestabilizar al gobierno. El tema de la salud y los autoconvocados se canalizó por medio de la organización gremial que los representa que es ATE y que ha convocado a un paro general", manifestó.

Petroleras estiman pérdidas por US$ 25 millones por cortes y menos gas para invierno

El impacto de los cortes que se mantienen desde hace 14 días en rutas de la provincia de Neuquén, por el reclamo de trabajadores autoconvocados de la salud, generó hasta hoy en la producción de Vaca Muerta pérdidas por unos US$ 25 millones y un recorte en la previsión de suministro de gas invernal de unos 3 millones de metros cúbicos diarios.

Así se desprende de las estimaciones que realizan a diario las empresas petroleras que operan en la formación no convencional neuquina, que vieron afectada sus actividades en la provincia con casi 30 cortes de ruta que mantienen prácticamente paralizada la actividad petrolera.

La situación no sólo afecta la producción de las áreas de gas y petróleo, sino que también comprometen el abastecimiento de combustible en toda la Patagonia Norte, lo que se refleja en colas de kilómetros de automóviles para cargar en aquellas estaciones de servicio que logran abastecerse.

En ese sentido, se estima que hay 70 estaciones de servicios de todas las banderas con algún tipo de faltante de combustible en Neuquén y Río Negro debido a la imposibilidad de despachar camiones con normalidad.

Para ello, las compañías vienen trabajando para poder llegar a todas las localidades con esquemas logísticos alternativos, pero llevará varios días poder normalizar el abastecimiento.