Sileoni, director de Cultura y Educación de PBA: "La educación financiera en escuelas combate riesgos como la ludopatía y las estafas Ponzi"

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó “RICO.EN.DATA”, un curso de educación financiera dirigido a los y las estudiantes de tercer año de las escuelas secundarias bonaerenses. El objetivo es brindarles conocimientos teóricos y prácticos sobre gastos, usos del dinero, ahorro e inversión, planificación presupuestaria, funcionamiento de los bancos, prevención de fraudes financieros, y los riesgos de las apuestas y estafas digitales, para que puedan gestionar sus finanzas personales y proyectos de manera responsable.

La iniciativa funciona bajo la coordinación de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Alberto Sileoni, y cuenta con el acompañamiento del Banco Provincia, en el marco del plan educativo Incluir, del que participan todas las instituciones que conforman la banca pública bonaerense: el Grupo Provincia Servicios Financieros, la empresa de microfinanzas Provincia Microcréditos y la Fundación Banco Provincia.

RICO.EN.DATA nació de la preocupación real de la comunidad educativa y la demanda de los mismos estudiantes en un contexto donde las nuevas generaciones tienden a informarse sobre finanzas, dinero, economía a través de contenidos de ‘finfluencers’ en redes sociales y plataformas, por fuera de los métodos e instituciones tradicionales y bajo el paradigma de la “plata fácil”. Al respecto una encuesta de Insider Intelligence advirtió en 2023 que el 65,6% de los jóvenes de la generación Z utilizaba YouTube como fuente para buscar información financiera, el 43,8% lo hacía a través de TikTok y 40,6% en Instagram.

Presentar un módulo de educación financiera en las escuelas es una de las respuestas del estado frente al crecimiento de tendencias preocupantes como las apuestas online, ludopatías, y decisiones financieras irresponsables, por el impacto que pueden tener en la salud mental y trayectorias de vida de los jóvenes. Desde esta perspectiva ser 'rico en data' es tener herramientas financieras que se pueden aplicar en la vida cotidiana.

El gobernador Axel Kicillof instó a la cartera educativa a trabajar de manera conjunta con las autoridades del Banco Provincia para dar forma al curso y fortalecer la formación de una ciudadanía crítica, responsable y reflexiva en torno al manejo de las finanzas y el dinero, desde una perspectiva societal, comunitaria, que mire al otro no como competencia sino desde la solidaridad. El curso dura 75 minutos y es encabezado por los técnicos y técnicas del Banco Provincia encargados de brindar las capacitaciones a docentes y alumnos.

El contenido incluye material audiovisual claro y accesible, y la metodología utilizada busca alentar a las y los jóvenes a reflexionar sobre los conceptos de forma dinámica e interactiva. Incluso se utiliza Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco, como recurso didáctico teniendo en cuenta la alta penetración en la sociedad bonaerense y particularmente la variedad de descuentos, beneficios y reintegros que ofrece a usuarios de entre 13 a 17 años. El cierre del curso contempla una actividad grupal, y posteriormente cada estudiante recibe un diploma y un cuadernillo impreso con un glosario y actividades complementarias sobre los contenidos vistos.

Desde octubre ya participaron de “RICO.EN.DATA” más de 4.000 estudiantes de 3° año de 70 escuelas secundarias públicas, y se espera, para toda la primera etapa, que llegue a más de 8.000 alumnos y alumnas de los municipios de Avellaneda, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López. Mientras que en una segunda fase, que arranca en marzo de 2025, llegará a otros distritos del conurbano y establecimientos del interior de la provincia de Buenos Aires.

Además, según detalló Pablo Urquiza, Subsecretario de Educación provincial, el objetivo de cara al próximo año es trabajar con los equipos del Banco para rediscutir los diseños curriculares e impulsar la reelaboración de los contenidos con una perspectiva “solidaria y comunitaria” que apunte a la administración de la propia economía en el marco de la comunidad: “Nos parece que tenemos una perspectiva que mira a los chicos y chicas como ciudadanos, como sujetos de derecho y no como meros apostadores, o meros inversores. Queremos tener una mirada distinta a aquella que promueva que los chicos a partir de los 13 años puedan operar en la bolsa de comercio. Lo que queremos es que la escuela secundaria fortalezca la formación de una ciudadanía más crítica, responsable, preocupada por la situación económica y el bienestar de los otros”.

En la misma línea el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, identifica que con este programa y en el complejo contexto actual “se aporta una mirada humanística para responder las demandas de los chicos y chicas de las escuelas”.

¿Cómo evalúas el vínculo actual de los jóvenes con el mundo de las finanzas y el dinero?

El vínculo de los jóvenes con el mundo de las finanzas y el dinero me parece que se ha sobredimensionado en este último tiempo. Por supuesto, hay un aspecto del dinero en términos de instrumento para la vida, y eso es una carencia para los sectores que tienen más dificultades. Pero es necesario incorporar una mirada del mundo de la economía, de las finanzas a través de la escuela. Matemática financiera puede ser un instrumento tal vez. Pero no vemos tampoco una demanda masiva de parte de los estudiantes, sino más focalizada y aunque no sea masiva consideramos que hay que atenderla, a nuestro juicio desde un lugar algo diferente a lo que es el pensamiento más común respecto de esto que invitan a los chicos a meterse en un mundo de las finanzas o de la bolsa y a especular con el dinero y con las finanzas. Nos parece que no es por ahí.

¿Qué riesgos corren los jóvenes? ¿Qué se puede hacer al respecto?

Los riesgos que corren están a la vista, los esquemas ponzi, los riesgos de la ludopatía donde ya hay empresas que han estudiado las ventajas de dejarlos ganar en las primeras apuestas y después los chicos se meten en una situación de la cual no pueden salir. Esto lo hemos hablado en varias escuelas donde se ven a algunos chicos en una situación de riesgo, vuelvo a decir que no es masivo. Riesgo por el tiempo exagerado que le dedican, riesgo por la conflictividad que comienzan a tener en sus relaciones, la toxicidad de esas relaciones porque empiezan a deber, y a partir de la deuda se generan situaciones de conflicto o tienen que empezar a evitar a algunos amigos o relaciones a las cuales le deben. Entonces ahí hay un tema de complejidad.

¿Cómo es la mirada diferenciada que propone RICO EN DATA? ¿Cuál es el objetivo del programa?

La atracción en la escuela secundaria no tiene que ser una atracción de marketing, sino que tiene que ser un tema que los atrape, porque les concita interés y están atravesados por ellos, pero también un tema tratado con la importancia pedagógica y axiológica que la escuela requiere. Por eso Rico En Data no es rico en términos de una abultada billetera, Rico En Data es que tengas todos los conocimientos y toda la información que debes tener a partir de tercer año en la escuela, los cursos arrancan en tercer año, para saber dónde estás parado, para entender, para que no te inviten a una riqueza rápida que seguramente es mentirosa.

¿Por qué es importante que sea el Estado el que brinde la educación financiera en las escuelas y por qué decidieron hacerlo con el Banco Provincia?

Primero porque es nuestro Banco Provincial, yo diría que es casi nuestro Banco de Bandera, que cumple un rol absolutamente social. La cuenta DNI, que tiene millones de usuarios, es un ejemplo y el banco es un banco que no persigue el lucro, porque si lo persiguiera no estaría ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses estas posibilidades a través de descuentos y ventajas que los bancos que tienen un solo propósito de rentabilidad no lo ofrece. Entonces, hemos logrado un matrimonio que funciona muy bien, los compañeros, compañeras del Banco tienen una enorme experiencia técnica y son los que conocen bien la temática específica de lo técnico de la matemática financiera, de las finanzas, del manejo del dinero. Y paralelamente, nuestros equipos de la educación secundaria son los que pueden brindar el contexto sobre el cual se van a desarrollar estos cursos y una mirada más pedagógica para que terminen siendo atractivos para los chicos.

¿Cómo es el esquema de trabajo en los municipios?

Arrancamos en varios distritos muy populosos, Avellaneda, Lomas, Lanús, La Matanza, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López. Queremos terminar este año con 200 escuelas y 8.000 estudiantes. La relación con estos distritos es una relación elegida y empezamos por ellos porque tenemos allí una relación con los intendentes, porque podemos trabajar con las escuelas.

¿Va a alcanzar a todos los establecimientos públicos de la provincia?

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen autoridades, tienen inspectores de área, tienen inspectores de distrito, tienen inspectores de región o sea que hay una estructura sobre la cual trabajar. Por eso aspiramos a que a partir del año que viene podemos llegar a otros municipios, quisiéramos extenderlo.

¿Crees que en el futuro va a ser necesario incorporar esta temática como materia obligatoria?

Los cursos son muy bien recibidos por los estudiantes y las estudiantes, y no estamos pensando en incorporar una materia más en principio, aunque hay orientaciones de la educación secundaria que tienen matemática financiera. Pensamos que estos saberes y estas cuestiones las podemos administrar a partir de estos cursos de 75 minutos o de otros proyectos que no necesariamente tengan como única propuesta metodológica la construcción de una materia específica.