"Las sanciones serán más severas": reforzarán el cumplimiento de la Ley Micaela en los clubes de la Provincia de Buenos Aires

La Aprevide impulsa una modificación de la resolución actual para "que se respete la Ley Micaela", según detalló el titular del organismo, Eduardo Aparicio.

El caso de violencia de género que se vivió el fin de semana en el partido bonaerense de Tres Arroyos, y que conmociona al mundo del fútbol, podría generar consecuencias directas en las resoluciones y protocolos que rigen la actividad. Mientras Cristian Tirone declara en el marco de la causa que se abrió por el golpe que le propinó a la árbitra Dalma Cortadi, desde la Aprevide confirmaron que se está trabajando para reformar la implementación de la Ley Micaela en los clubes para imponer mayores sanciones contra los agresores, pero también contra los dirigentes de los clubes.

"Vamos a poner el tema dentro de la modificación de la Ley para ver de qué manera sacamos una resolución desde Aprevide o desde el gobierno competente para que se respete la Ley Micaela", anunció Eduardo Aparicio, el titular del organismo en diálogo con C5N. Según comentó, ya está en diálogo con el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, para evaluar los pasos a seguir.

"Agredir no no será gratis, por eso vamos a pedir el máximo condena para este individuo que agredió a la jueza, que estaba cumpliendo su trabajo", destacó el funcionario, quien dijo también que se buscará que los violentos "no puedan pisar más una cancha". "Las sanciones van a ser mucho más severas no solamente para el que agrede sino para el que tiene a cargo la gestión de un club", enfatizó.

La Ley Micaela en el deporte de la Provincia

Técnicamente, la Ley Micaela ya se aplica en los clubes de la provincia de Buenos Aires desde 2020, cuando fue aprobada su implementación a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Allí se aclara la obligatoriedad "de realizar una capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades y el personal que se desempeñe en las entidades deportivas".



La ley, sancionada por la Legislatura el 10 de septiembre de ese año, establece también que sean obligatorias las capacitaciones en temáticas de género y violencia contra las mujeres para autoridades y personal de los clubes y entidades deportivas en cualquiera de sus modalidades, incluidos los clubes que militan en la Primera División de fútbol argentino.



Asimismo, determina que las autoridades de las instituciones serán responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de Ley.

La norma establece que cada entidad establecerá el modo y forma de las capacitaciones, aunque los contenidos deberán adecuarse a lo fijado por la Ley Micaela y la Ley Nacional N°26.485 “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.