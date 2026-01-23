La inteligencia artificial que aplica ARBA para detectar construcciones no declaradas

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, encabezó el lanzamiento de "M2", un sistema de fiscalización basado en la tecnología dron y la inteligencia artificial.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la puesta en marcha el “M2”, un nuevo sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos con inteligencia artificial (IA). El mismo sirve para la detección y regularización de construcciones no declaradas.

Desde la agencia explicaron que el nuevo sistema “representa un salto cualitativo en la fiscalización catastral”, ya que “reduce de manera drástica los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial”.

“La nueva herramienta se nutre de imágenes satelitales de alta resolución de todo el territorio bonaerense, de los vuelos con drones realizados por ARBA y de modelos avanzados de análisis basados en IA”, afirmó el titular del organismo, Cristian Girard. Y destacó que “esta combinación permite procesar grandes volúmenes de información geoespacial, identificar patrones constructivos y priorizar automáticamente los casos con mayores desvíos entre lo declarado y lo detectado”.

A diferencia de etapas anteriores, “M2” integrará en un único entorno digital la detección, el análisis inteligente, la notificación y la respuesta por parte del contribuyente. De este modo, la información disponible se transforma de manera directa en acciones concretas de regularización, acortando significativamente los plazos administrativos y la gestión de los casos.

Vuelo 100. El lanzamiento de "M2" se realizó en la localidad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, con el vuelo de un dron de ala fija, que obtiene imágenes de altísima definición y aporta información de precisión al sistema.

“Las y los contribuyentes podrán visualizar las construcciones detectadas, recibir la notificación correspondiente y resolver su situación de forma completamente online, sin traslados ni trámites presenciales”, explicó Girard. El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.

La incorporación de inteligencia artificial permitirá multiplicar la capacidad operativa del organismo, no sólo en términos de detección de construcciones no declaradas, sino —principalmente— en la regularización efectiva de esas situaciones. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

El trabajo de ARBA en los últimos años

En la presentación del nuevo modelo, que se realizó en un operativo de fiscalización en Mar Chiquita, Girard recordó que ARBA “regularizó durante su gestión más de 20 millones de metros cuadrados construidos que no estaban declarados, uno de los hitos más relevantes en materia de control del Impuesto Inmobiliario”.

La implementación de este nuevo esquema inteligente permitirá avanzar de manera exponencial sobre ese camino, ampliando la cobertura territorial y acelerando la incorporación de mejoras al catastro provincial.

El lanzamiento de ARBA M2 forma parte de una estrategia integral de modernización del Estado y fiscalización inteligente, que combina innovación tecnológica, analítica de datos e inteligencia artificial para combatir la evasión, fortalecer la equidad fiscal y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.