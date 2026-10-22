La Patagonia recupera el Tren del Valle: cuándo funcionará y cómo será su recorrido

El Gobierno de Río Negro avanza con el plan para recuperar el Tren del Valle, un servicio ferroviario que ampliará la conexión entre las ciudades del Alto Valle y que quedará bajo la operación de la empresa estatal Tren Patagónico.

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La primera etapa contempla la puesta en marcha del tramo entre General Roca y Cipolletti, con trabajos de recuperación de las formaciones y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria. El inicio del servicio fue previsto para comienzos de diciembre, aunque dependerá de la finalización de las obras y de las pruebas de seguridad.

Para concretar el proyecto, la Provincia destinó fondos para reparar las unidades, intervenir sobre las vías y acondicionar los puntos de ascenso y descenso de pasajeros. La iniciativa forma parte del traspaso progresivo de la operación ferroviaria desde Nación hacia Río Negro.

¿Cómo es el plan para recuperar el Tren del Valle?

El plan provincial prevé una inversión total de $7.917,25 millones para poner en condiciones las formaciones y la infraestructura necesaria para operar el servicio. De ese monto, el Gobierno rionegrino incorporó una partida de $3.406 millones al presupuesto de Tren Patagónico para financiar parte de los trabajos, principalmente las reparaciones y el mantenimiento de las unidades ferroviarias.

La puesta en marcha comenzará con cuatro servicios diarios entre General Roca y Cipolletti. Para habilitar ese tramo, será necesario intervenir en las vías, los andenes y los pasos a nivel, además de construir cinco apeaderos en Roca, J. J. Gómez, Allen, Fernández Oro y el sector de la Facultad de Medicina, en Cipolletti. Esos puntos permitirán que los pasajeros suban y bajen del tren sin depender de estaciones que actualmente no están disponibles para el servicio.

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, explicó que la recuperación requiere coordinar los trabajos sobre el material rodante y la infraestructura. "Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para llegar a operar", señaló durante la presentación del plan provincial.

Las formaciones que se preparan para el recorrido tendrán capacidad para transportar entre 180 y 200 pasajeros, además de aire acondicionado y conexión a internet. Antes de comenzar a circular, deberán completar las reparaciones y los controles técnicos correspondientes para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.

La ampliación contempla una segunda etapa que extenderá el servicio hasta Chichinales. El corredor proyectado entre esa localidad y Cipolletti tendrá 93,8 kilómetros y 13 estaciones, con el objetivo de recuperar la conexión ferroviaria entre distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro.

La operación provincial, sin embargo, no comenzará de manera automática: el traspaso contempla un período de transición para completar los relevamientos técnicos, las habilitaciones y las intervenciones necesarias. La fecha prevista para diciembre dependerá de que esas tareas estén terminadas y de que se verifiquen las condiciones de seguridad para la circulación.