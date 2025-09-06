Por irregularidades, el Gobierno pide la devolución de miles de pasaportes

Tras las denuncias sobre irregularidades en miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL, el Gobierno nacional solicitó la devolución de estos debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional.

Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratoriales. El incidente fue provocado por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán.

Aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

La decisión del Gobierno se dio luego de que el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón presentara el viernes un proyecto de resolución para que el RENAPER explique la emisión de "más de 60.000 pasaportes defectuosos".

El legislador socialista, que firmó el proyecto junto a su par Mónica Fein, había afirmado que muchos de esos pasaportes estaban "destinados a ciudadanos argentinos que residen en el exterior."

"Ahora, los están retirando y dejando a nuestros compatriotas en el mundo sin documentación. ¡Exigimos explicaciones!", protestó a través de su cuenta de Twitter.

Pasaportes AAL: cuáles son los números de serie afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, afecta a un universo de más de 200 mil documentos que están bajo revisión. Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 al AAL620088

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva "se encuentra resuelta" desde hace varias semanas y la producción continúa con normalidad.

Con información de Noticias Argentinas