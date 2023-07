Paro sorpresivo: la disidencia de la UTA adelantó la medida de fuerza para esta tarde

Ante la negativa de las cámaras empresariales de pagar los aumentos que reclaman, un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió adelantar la medida de fuerza para las 16 en todo el país. Afecta a 52 líneas del AMBA.

La lista Azul de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un sector disidente a la conducción nacional de Roberto Fernández, adelantó el paro de colectivos previsto que estaba previsto para esta medianoche y lo inició a las 16 de este jueves, luego que se hiciera público la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias en ese sector de transporte. Según informaron a El Destape desde el Ministerio de Trabajo, "hay varias empresas que ya pagaron salarios con la actualización laboral como corresponde, mientras hay otras que pagaron sin el incremento formalizado por resolución del ministerio de trabajo y transporte, cuando ya tienen los recursos para afrontar los mismos. Es un claro aprovechamiento de la situación a expensa de los trabajadores y usuarios. Esto hace que el grupo opositor de la UTA adelante el paro anunciado para mañana", señalaron.

"Esta semana las empresas de colectivos recibieron más de $27mil millones, con un incremento de $6mil millones (un %62). Pedimos a las empresas cumplir con el derecho de los trabajadores y no perjudicar a los usuarios del transporte público", dijeron desde el Ministerio de Trabajo, tras conocerse la medida de fuerza adelantada que afecta a 52 líneas que circulan por el AMBA.

En un fuerte comunicado, la Lista Azul apuntó contra el titular del gremio, Roberto Fernández: "Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la uta encabezada de Roberto Fernández y Jorge Kiener negocie nuestros salarios a la baja. Han logrado flexibilizarnos de hecho e impusieron una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas", denunciaron y le reclamaron que un sindicato nacional "debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana". En esa línea, le recordaron a Fernández que se había comprometido a irse del gremio si no conseguía un acuerdo salarial y señalaron que "ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado".

"Fernández cumplí tu promesa: ándate del gremio (y llevátelo a Kiener)", le exigieron desde la disidencia de la UTA.

En tanto, desde la conducción del sindicato apuntaron que se trata de maniobras por parte de la empresa DOTA: "No es verdad (el paro). Esto es un juego sucio del grupo DOTA , que manda esta agrupación para adelantar el paro de las empresas", declaró Fernández, en un comunicado enviado a este medio.

En el mismo texto, el titular de la UTA ratificó el paro anunciado a partir de la cero hora de este viernes, como había sido anunciado originalmente. "En las empresa que no paguen no sacaremos los servicios hasta cobrar lo acordado. En las empresas que están pagando, trabajaremos normal", aclararon. Además, denunciaron: "Los grupos monopólicos quieren desestabilizar al Gobierno y los trabajadores no estamos en esa posición".

Las líneas afectadas desde las 16

La posición de las cámaras empresariales del AMBA

Desde la Asociación Argentina de Empresario del Transporte Automotor (AAETA) este mediodía difundieron un comunicado en el que indicaron que "las escalas salariales dispuestas no están homologadas y son ilegítimas". Según dijeron, la UTA "reclama que se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta" de los ministerio de Trabajo de la Nación y de Provincia, que a su entender "no tiene validez jurídica, dado que impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector".

Las cámaras explicaron que la economía de sus empresas está regulada por el Estado, con ingresos "totalmente trazables, se integran actualmente el 12% de lo que paga el pasajero y el 88% con las compensaciones tarifarias", dijeron. El Ministerio de Transporte nacional es el que está a cargo de calcular y disponer de los pagos de los fondos de las compensaciones tarifarias, que están calculados "a precios de diciembre de 2022", indicaron. Con ello, argumentaron, "las empresa están subsistiendo en primer término con una fuerte descapitalización y luego con endeudamiento, que llegó al límite de sus posibilidades".

"Lamentamos profundamente las consecuencias que estas circunstancias, ajenas a nuestra responsabilidad, puedan ocasionar en los usuarios", señalaron y dijeron "atender" los reclamos de les trabajadores, pero que les resulta "imposible para las empresas asumir este aumento salarial".