El Ministerio de Salud nacional informó que se registraron 255 nuevos casos en todo el país de coronavirus. En total, ya suman 7.134. Por otro lado, los decesos desde que llegó la enfermedad alcanzan los 353.

En las últimas 24 horas Capital Federal sumó 153 nuevos infectados mientras que Provincia 79. En ambos casos, los distritos son los que más cantidad de infectados tienen en todo el país. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 2618 en el acumulado desde que llegó el COVID-19 al país.

En cuanto a los fallecimientos hay siete hombres, cuatro de 48, 73, 62 y 31 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; otro de 35 años, en la provincia de Chaco; uno de 65 años, en la provincia de Río Negro; y uno de 77 años, en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez también dos mujeres, una de 83 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otra de 90 años residente en la provincia de Córdoba.

Desde hace varios días, la Ciudad de Buenos Aires está con un brote en villas y en geriátricos que hace subir los números de una manera muy veloz. En ese sentido, el Ministro de Salud, Ginés González García sostuvo que "hoy en la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de casos no tiene que ver con la apertura, sino que el virus entró a las barriadas humildes y es más difícil de manejarlo en cuanto a magnitud".

No obstante, dejó en claro que "no es consecuencia de que haya mayor flujo de personas", pero explicó que "Si dentro de unos días no está funcionando la apertura de actividades vamos a apretar el freno".