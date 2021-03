El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que, en las últimas 24 horas, hubo 42 nuevos fallecidos como consecuencia del coronavirus y, además, se registraron 6.826 contagios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Con estos nuevos números, son 54.517 los decesos. Además, desde el inicio de la pandemia, se confirmaron 2.241.739 contagios por esta enfermedad de los cuales 2.023.664 ya lograron recuperarse.

A su vez, la cartera sanitaria señaló a través del nuevo reporte que hay 163.558 personas que actualmente cursan la enfermedad y 3.534 internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva. De ellos, las camas de UTI están ocupadas en un 55,2% a nivel nacional mientras que un 60,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A su vez, se realizaron 57.789 en el día y 8.309.165 pruebas diagnósticas desde marzo pasado.

Con respecto a la campaña de vacunación, que se mantiene firme a lo largo y ancho del país, la noticia destacada del día estuvo relacionada con que Argentina ya alcanzó, en las últimas horas, superar el número de infectados en lo que va de la pandemia con las personas vacunadas. El Monitor Público de Vacunación confirmó que se aplicaron 3.107.806; de ellos 2.504.255 recibieron la primera dosis y 603.551, ambas.

En las horas de la tarde del viernes, llegó un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas con 330 mil dosis 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Estas serán repartidas en las 24 jurisdicciones y servirán para inmunizar a mayores de 70 años en todo el país. Mientras tanto, se espera por la llegada de nuevas dosis para continuar inmunizando a la población mientras los números crecen.

Con respecto a este último tema, desde el Ministerio de Salud dejaron en claro que por el momento no se piensa en una cuarentena estricta ante una segunda ola. "No estamos en marzo del año pasado, no estamos pensando en esas medidas. Los medios tienen que ayudarnos a transmitir que no estamos en el 2020, hemos aprendido y fortalecido nuestro sistema de salud", especificó Vizzotti. De todas formas, el aumento de casos es real y 6 mil durante el fin de semana, encienden las alarmas.