Desgarrador relato de una jubilada que sufre el recorte de medicamentos del PAMI: “Una comida”

El desgarro de una jubilada que le sacaron los medicamentos: “No tienen piedad”

"No nos alcanza. Nosotros comemos una comida fuerte al día. Si tuviéramos que almorzar y cenar, no nos alcanzaría la plata". Esa es la realidad que vive Hilda Noemí Del Valle, jubilada y es una de las miles de personas que sufren el recorte de medicamentos que hizo el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) durante el gobierno de Javier Milei. Entre lágrimas, admitió que “no puede creer lo que están viviendo” y que “esta gente que nos está gobernando sea tan inhumana”.

En diálogo con El Destape 1070, Hilda contó que la semana pasada fue a comprar su medicamento y se encontró con la noticia de que tenía que pagarlo. Además, tiene que hacerse cargo de los fármacos de su hijo que padece epilepsia y a quien también "le restringieron la medicación que es mucho más costosa". De ambos fármacos debe hacerse cargo con su jubilación y pensión. “Tenía mi medicamento gratis pero el viernes lo fui a buscar y me enteré que lo tiene que pagar”, detalló y se lamentó: “Lo tuvo que pagar casi a 20.000 pesos, que para mí es mucho porque yo no solamente soy viuda y dependo de mí jubilación, sino que tengo un hijo de 40 años que tiene epilepsia y que también por por orden de Gobierno Nacional que restringe todo y también tengo que pagar su medicación que es muchísimo más cara”.

Desde diciembre, el PAMI informó un importante cambio en la entrega de medicamentos: los jubilados para obtener sus remedios deberán llenar un formulario y cumplir con los requisitos para poder recibir un subsidio para la compra de fármacos. Las personas que no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento. De esta manera, el Gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500 que además deberán realizar un trámite de inscripción.

En este marco, Hilda, una de las jubiladas que quedó fuera del subsidio, admitió que no le alcanza y están comiendo “una comida fuerte por día" porque “si nosotros tuviéramos que almorzar y cenar no nos alcanza la plata”. Y agregó: “No se puede creer lo que estamos viviendo, cuando estaba Macri a mí los remedios tampoco me lo daban y yo tenía la tarjeta de crédito y lo usaba solamente para comprarle los remedios a mi hijo y ahora con esta persona que me estaba gobernando es peor que Macri, te juro”.

Entre lágrimas, la mujer expresó que “no puede ser que esta gente que nos está gobernando no tenga piedad y tenga tanta crueldad”. Y cerró conmovida: “Yo no puedo creer lo que estamos viviendo y que esta gente que nos está gobernando sea tan inhumana”.