Derrumbe en un centro médico de OSECAC en Palermo: hubo 10 pacientes heridos

Derrumbe en un centro médico de OSECAC en Palermo: hubo diez pacientes afectados

Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) sufrió un importante derrumbe en el barrio porteño de Palermo, lo que generó un amplio operativo de emergencia en la zona. Personal del SAME atendió -inicialmente- a 10 pacientes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con fuentes oficiales, Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires fueron desplazados esta mañana hasta una sede de la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC) en Medrano al 1100, en Palermo, por un desprendimiento de mampostería. El hecho se produjo en el primer piso del edificio, destinado a consultorios, que también cuenta con planta baja y un segundo piso.

Asimismo, personal médico informó que “se atendió a dos mujeres y un hombre, que resultaron con lesiones”. En paralelo, se hicieron presentes efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, agentes de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, el cuerpo K-9 con perros especializados en rescate y el SAME.

Por su parte, el GER Caballito señaló que “en el plano en cuestión se encontraban 5 femeninos mayores y 1 masculino mayor; se va a disponer del traslado de algunas víctimas y de otras solamente control clínico. Este personal está procediendo a evacuar la totalidad del edificio y se encuentra colaborando conjuntamente con SAME”. Posteriormente, se confirmó que “se realizó una inspección en la totalidad del inmueble retirando a todas las personas del interior, quedando solo personal de seguridad en el ingreso”.

Quiénes fueron las víctimas

Finalmente, otra comunicación oficial precisó que “el SAME atendió a cinco mujeres y un hombre, los que fueron derivados a hospitales públicos, en tanto otras personas que se hallaban en el lugar fueron sometidas a un control clínico preventivo”. Además, una inspección final realizada por bomberos del GER confirmó que ya no quedaban personas dentro del establecimiento tras la evacuación.

De esta manera, el operativo concluyó con la evacuación total del edificio y la permanencia únicamente de personal de seguridad en el ingreso, mientras se aguardan nuevas pericias para determinar las causas del derrumbe. Las personas lesionadas fueron atendidas en principio por personal médico del lugar y complementados por el SAME, que hizo las derivaciones de cinco mujeres y un hombre.

El resto de los afectados fue asistido en el lugar donde se realizó un control clínico preventivo. Una inspección final realizado por bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación. Solo quedó personal de seguridad en el ingreso, cerró el informe.