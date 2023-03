Declaran ola de calor en CABA y Provincia de Buenos Aires: hay alerta roja por calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las temperaturas extremas pueden ser "muy peligrosas" para la salud. Conocé el pronóstico del tiempo para este viernes 3 de marzo.

La ciudad de Buenos Aires y parte la Provincia de Buenos Aires continúan esta mañana bajo alerta de nivel rojo por temperaturas extremas que pueden ser "muy peligrosas" para la salud. Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró ola de calor para estas zonas que presentan marcas muy elevadas desde el martes pasado. También el organismo informó que rigen alertas naranjas y amarillas por temperaturas de menor intensidad para gran parte de la zona central del país y la región del Litoral.

Las zonas afectadas por el alerta rojo son la ciudad de Buenos Aires, gran parte del Área Metropolitana y sectores del centro de la provincia de Buenos Aires, como General Alvear, General Belgrano, Las Flores, Lobos y Saladillo, donde se esperan temperaturas máximas entre los 36 y 38 grados.

En la zona sur del Gran Buenos Aires las zonas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, donde se pronosticaron máximas en torno a los 36 grados.



Como las temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose en marcas altas desde hace más de tres días y superaron los valores umbrales para esta época, "entramos en ola de calor", confirmó la meteoróloga del SMN, Cindy Fernández. Por ejemplo, este jueves, la Ciudad de Buenos Aires registró 38º, la temperatura más alta para marzo de toda su historia.

A su vez, el organismo nacional emitió un alerta naranja para sectores de la provincia de Buenos Aires como La Plata, Berisso, Chivilcoy y Bragado, y también para el oste de Entre Ríos, en las ciudades de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 y 38 grados.



Para el resto de la provincia de Buenos Aires; el centro y sur de Entre Ríos; la mayor parte de Santa Fe, Córdoba y Mendoza; el sureste de Santiago del Estero; y el norte y oeste de San Luis rige alerta amarilla por temperaturas que superarán los 35 grados.

Qué significa el alerta roja por calor extremo: las recomendaciones

El nivel rojo es el alerta máximo dispuesto por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas tienen un "efecto alto a extremo en la salud" y pueden ser "muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso, sobre todo en horas centrales (entre las 10 y las 16).



En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Por esto, el organismo meteorológico recomendó a la población de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros. También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.

Alertas por tormentas en Corrientes, Misiones y Entre Ríos

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo en las provincias de Corrientes, Misiones y Entre Ríos.

Según el reporte del organismo, se espera una precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual en localidades del noreste de Entre Ríos, gran parte de Corrientes y toda la provincia de Misiones.

En las áreas afectadas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el SMN.



En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.