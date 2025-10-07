Con más de 800 m² de césped con lomadas y 360 m² de canteros con herbáceas y gramíneas, ofrece sombra y generan un entorno confortable que fomenta la permanencia de los vecinos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) inauguró en abril la primera plaza del barrio Villa Santa Rita, el único que no contaba con un espacio verde. La obra, que beneficio directamente a más de 30 mil vecinos que viven en un radio de 1 km, representó una respuesta a un reclamo que comenzó hace más de cuatro décadas.

¿Cómo es la flamante plaza del barrio Santa Rita?

La nueva plaza Villa Santa Rita tiene una superficie total de 1.725 m². Cuenta con más de 800 m² de césped con lomadas y 360 m² de canteros con herbáceas y gramíneas, que ofrecen sombra y generan un entorno confortable que fomenta la permanencia de los vecinos.

La vegetación es la gran protagonista visual del diseño general de la obra, que articula tres áreas principales:

Un patio de juegos de 113 m² con pisos de caucho, conocidos como “solados”, que incluye un sector para padres de 26 m².

Un área de reunión de 55 m², equipada con mesas bajo una pérgola.

Un área de permanencia equipada con bancos.

La plaza de Santa Rita: décadas de lucha por un espacio verde para el barrio

La historia del reclamo por la plaza se remonta a la década del 80, cuando vecinos de Villa Santa Rita comenzaron a organizarse para exigir la creación de un espacio verde. En ese entonces, se propuso la expropiación de un predio donde originalmente funcionaba una fábrica de cigarrillos. Aunque el pedido original no prosperó, se mantuvo vigente durante décadas.

En los últimos años, durante la pandemia del COVID, vecinos impulsaron nuevamente la solicitud. Tras localizar terrenos posibles y con acompañamiento de la Comuna 11, la Legislatura porteña aprobó en 2023 la expropiación del lote ocioso de Álvarez Jonte 3222. La compra se concretó en diciembre de ese año.

La licitación para la primera plaza de Santa Rita se lanzó en julio del 2024 y diez empresas se presentaron a la convocatoria. Tras el proceso de evaluación de las distintas ofertas, finalmente los trabajos comenzaron en los últimos días de noviembre del año pasado.

En menos de cinco meses, la obra quedó terminada y ahora quedará abierta para que los vecinos disfruten de un nuevo espacio verde.