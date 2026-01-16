El Gobierno de Neuquén confirmó que este año comenzará la segunda etapa de las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 65, vía de acceso clave a Villa Traful.

Considerado uno de los trabajos más esperados para el desarrollo turístico y la integración regional del sur provincial, consignará un paso fundamental. Se trata de un tramo de 24 kilómetros que se extiende desde la zona de Confluencia hasta el puente sobre el río Minero. Según detallaron desde el Ministerio de Infraestructura, el trayecto ya cuenta con financiamiento del Banco Mundial (BM) y demandará una inversión superior a los 35 millones de dólares.

¿Cómo será la nueva Ruta Provincial 65 de Villa Traful?

La pavimentación total de la Ruta 65 no revestirá una obra aislada, sino que representará la consolidación de un circuito turístico vital que conecta dos arterias nacionales: la Ruta 40 y la Ruta 237.

Para el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, la importancia estratégica de este trabajo reside en que mejorará la accesibilidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia, y permitirá avanzar en la conformación de un eje de conectividad norte-sur alternativo.

En este sentido, el mandatario explicó que la obra se dividirá en dos grandes etapas para cubrir los 58 kilómetros totales de la traza:

Primera etapa (En ejecución): Comprenderá 34 kilómetros financiados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Actualmente registra un avance cercano al 50%, con una inversión de 30 millones de dólares.

Segunda etapa (Inicia en 2026): De los 24 kilómetros restantes mencionados, que completarán el asfalto desde el puente del río Minero hasta el empalme en Confluencia.

La finalización del proyecto cambiará radicalmente la realidad de Villa Traful. Su ubicación privilegiada entre Bariloche y Villa La Angostura genera hoy un flujo constante de visitantes que, hasta ahora, debían transitar por caminos de ripio complejos en invierno. El asfalto garantizará no solo el arribo de turistas durante todo el año, sino fundamentalmente la seguridad vial de los residentes y el impulso de la economía local.

La intervención se enmarca en un plan provincial que busca sumar más de 600 kilómetros de pavimento en cuatro años, una cifra histórica considerando que la red vial asfaltada actual de Neuquén es de 1.200 kilómetros.