Detuvieron a un prófugo por homicidio mientras viajaba como pasajero de un app

En la madrugada de este martes, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un joven de 23 años con orden de captura por homicidio. El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Nueva Pompeya durante un control vehicular.

El sujeto, prófugo desde el pasado 7 de noviembre, se encontraba como pasajero en un automóvil de Didi, una aplicación de transporte, cuando los agentes le pidieron a la conductora que frenara su vehículo -un Volkswagen Bora- para presentar la documentación, ya que tenía las luces apagadas.

Agentes de la Comisaría Vecinal 4B, que estaban en el operativo ubicado en la avenida Sáenz y Amancio Alcorta, muy cerca del Puente Alsina, le solicitaron a la mujer que brindara su licencia de conducir. También le dijeron al prófugo que se identificara.

El joven no se resistió aunque sí se mostró alterado y nervioso. De hecho, en un momento, intentó irse del lugar a pie, pero se lo impidieron. Al recibir el documento, los policías se dieron cuenta de que se trataba de una persona con orden de captura y procedieron a su arresto inmediato.

En tanto, al verificarse que la conductora no estaba implicada en un ningún acto delictivo, se le permitió continuar con su trabajo.

Quién es el prófugo detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

El prófugo fue identificado como Lucas Alan Palacios con domicilio en Villa Celina, localidad del partido bonaerense de La Matanza. La orden de captura contra Palacios se emitió el viernes 7 de noviembre por pedido del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Martín Vázquez.

Palacios es investigado por homicidio en una causa que lleva el fiscal Claudio Fornaro de la UFI de La Matanza. Ahora, se encuentra detenido en una dependencia policial de la Ciudad.