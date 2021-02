Guadalupe Curual fue asesinada a puñaladas en la noche del martes, en pleno centro de la ciudad neuquina de Villa La Angostura, por su expareja Bautista Quintriqueo. En este último año y medio, la joven de 21 años había denunciado al hombre en tres ocasiones según informó el fiscal jefe del distrito, Fernando Rubio. Más allá de esto, el total de acusaciones frente a las autoridades fueron seis. Ninguna de ella sirvió de nada y pasó a formar parte de la extensa lista de femicidios en el 2021.

En el medio, también se dieron a conocer mensajes y amenazas del femicida contra Guadalupe. Allegados a la joven contaron que en los últimos días la había amedrentado a mensajes y llamados diciéndole que "la iba a matar". En diálogo con Agencia Télam, Valeria Navarro -hermana de Lucía, amiga de la víctima- detalló que la iba a asesinar a ella y a quien sea que la esté acompañando. Cabe destacar que se estaba escapando, junto a su bebé de un año, hace ya tiempo.

La mujer agregó en sus declaraciones: "El asesino estaba en Villa Traful -a 50 kilómetros de Villa La Angostura-, y le dijo que cuando regresara la iba a matar, que si no era de él no iba a ser de nadie". Tras agregar que estaban separados hace un mes, sumó: "Desde que se separó, él no paraba de hostigarla. Tenía seis denuncias por amenazas y una perimetral".

El fiscal de la causa, Fernando Rubio, informó que las denuncias de violencia de género presentadas informan de "empujones, tiradas de cabello y maltrato psicológico". A pesar de esto, nada sirvió: Guadalupe fue brutalmente apuñalada por la avenida de Los Arrayanes junto a su amiga. "Mi hermana trataba de no dejarla sola, habían llamado a un grupo de amigos para poder cuidarla. La policía estaba al tanto y no hicieron nada. Las perimetrales está en papeles, nadie se ocupó de que se cumplan", disparó Navarro.