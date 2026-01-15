Volvía de sus vacaciones: un hombre de 64 años murió tras volcar en una ruta de Neuquén

Este miércoles cerca de las 13 un hombre de 64 años perdió el control de su vehículo, impactó contra otro automóvil y volcó en la Ruta Nacional 237 a tan solo seis kilómetros de Piedra del Águila, provincia de Neuquén. El individuo perdió la vida instantáneamente y su compañera resultó levemente herida.

Según lo informado por diarios locales, la víctima y su pareja regresaban de sus vacaciones en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, a bordo de un Renault Sandero Stepway y, al momento del siniestro, se dirigían en dirección sur a la altura del kilómetro 1450.

De acuerdo a lo reportado por el comisario Raúl Levio a LM Neuquén, la víctima habría perdido el control del vehículo tras "morder la banquina, cruzarse de carril y volcar luego de dar al menos cuatro tumbos sobre la ruta". Producto del accidente, el conductor salió eyectado del vehículo muriendo en el acto.

Apenas ocurrido el siniestro, testigos dieron aviso a los servicios de emergencia y al lugar acudieron también efectivos policiales. Tras las primeras actuaciones, se determinó que el cuerpo no requerirá autopsia y que será trasladado al barrio porteño de Boedo, de donde era oriunda la víctima.

Por su parte, la mujer que lo acompañaba fue asistida en el lugar del hecho y ya se encuentra fuera de peligro.

Un adolescente de 14 años murió en el río Limay de Neuquén

Hace dos semanas, un adolescente de 14 años murió de manera trágica tras ser arrastrado por la corriente del río Limay, en la provincia de Neuquén, pese a los intentos por rescatarlo.

El hecho tuvo lugar en el sector de La Herradura por la tarde y en un momento en el que la playa estaba repleta de familias que festejan la llegada del Año Nuevo.

Del operativo de salvataje participaron efectivos de Prefectura, Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén y Defensa Civil.