El juez de Garantías Diego Piedrabuena acusó que fue víctima de una hecho de violencia policial por ser "morocho" y vestir de forma sencilla. El magistrado, que fue derribado por un policía, estaba recién operado y señaló que también le pegaron a su esposa. "Sólo se detuvieron cuando me identifique como juez", afirmó.

Todo ocurrió en el supermercado que La Anónima tiene en el Shopping Paseo de la Patagonia ubicado en la ciudad de Neuquén. En las cámaras de seguridad se observa que el cajero le señala la línea de cajas a Piedrabuena y le dice algo, a su vez el magistrado le contesta y se retira mientras le sigue hablando. Luego interviene un guardia de seguridad.

"Fuimos víctimas de abuso policial, apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad por parte de funcionarios policiales que prestaban servicio de policía adicional", explicó el juez, quien acusó que lo atacaron porque es "morocho".

El magistrado además comentó que fue atacado luego de haber sido operado. "Me pasó porque soy morocho y estaba vestido en forma sencilla, con un pantalón de joggins con parches en las rodillas, el cual había elegido por su comodidad ya que no puedo ponerme ropa ajustada, atento que estoy cursando un pos operatorio de un intervención quirúrgica a la que fui sometido en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, habiendo regresado a la provincia por alta, el día anterior a los sucesos, lo cual implicó que mi apariencia enmarcará dentro de los estereotipos que la policía busca para abusar de estos", expresó.

En tanto que el cajero del supermercado José Mella se defendió al cuestionar la información dada a conocer por el magistrado. "Cuando estaba poniendo la mercadería en la cinta yo le digo que aguarde un segundo, que solamente podemos tener una persona en líneas de caja por protocolo. Ya venía enojado y ahí empieza a putearme de entrada el hombre", relató Mella en una entrevista con la radio LU5.

El empleado dijo que ante esa situación, continúo cobrándole los productos y le volvió a explicarle las restricciones según el protocolo. "La mujer se corrió de la línea de caja y él sigue insultando y diciéndome un montón de cosas", continúo.

El juez adelantó que iniciará una demanda contra los policías y pidió que quienes hayan estado presentes atestigüen contra los oficiales. "Sé que muchas veces la gente prefiere no meterse en problemas y tiene miedo de las represalias que estos puedan tomar luego, y en ese caso los entenderé, pero también entiendo que esto le pudo pasar a cualquiera, y, esto no se puede permitir, porque hoy me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a mi hijo, o a los suyos", sostuvo.